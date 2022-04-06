В Петербурге приступили к ходовым испытаниям подлодки "Кронштадт"

В Петербурге приступили ко второму этапу заводских ходовых испытаний подводной лодки проекта 677 "Кронштадт". Они пройдут в полигонах Финского залива.

На заводских ходовых испытаниях совершат погружение субмарины, проверят системы корабля. На первом этапе, который завершился в конце декабря 2021 года, специалисты предприятия и экипаж ВМФ РФ успешно провели скоростные и маневренные испытания подлодки, осуществили вывеску и кренование, проверили гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, подъемно-мачтовых устройств.

Как сообщили на "Адмиралтейских верфях", подлодку "Кронштадт" строят по скорректированному проекту: модернизированы системы управления корабельными техническими средствами, электродвижения, навигационный комплекс.

Подводные лодки проекта 677 - четвертое поколение неатомных субмарин. Они признаны самыми современными и перспективными отечественными подлодками по боевой эффективности и другим тактико-техническим характеристикам.

Светлана Цыганкова