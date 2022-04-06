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В США объяснили выбор российского Су-57 на роль «злодея»

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Новый Су-57
Новый Су-57.
Источник изображения: КнААЗ

Американский журнал Military Watch объяснил выбор российского истребителя пятого поколения Су-57 на роль «злодея» в фильме «Топ Ган: Мэверик».

Издание утверждает, что подобные фильмы невозможно снять без поддержки Минобороны США. «При этом фильмы, снятые при поддержке Пентагона, несут скрытый посыл военных – как американской общественности, так зарубежным зрителям», — говорится в публикации.

Журнал уверен, что появление Су-57 в фильме объясняется текущими интересами Соединенных Штатов. «Появление в фильме Су-57 говорит о том, что основным противником США считается Россия, а не Китай», — пишет издание, напоминая, что «J-20 на экспорт не предлагается. Су-57 же, напротив того, рассчитан на широкое использование за границей».

В марте госкорпорация «Ростех» пригласила американского актера Тома Круза из «Топ Ган: Мэверик» на международный авиасалон МАКС-2023, чтобы ознакомиться с российским истребителем пятого поколения Су-57.

В стратегии национальной обороны США на 2022 год, опубликованной в марте, сообщалось, что главным вызовом для Соединенных Штатов выступает Китай, тогда как Россия является серьезной угрозой.

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