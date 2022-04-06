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Интерфакс-АВН

РФ и Алжир проведут совместные антитеррористические учения

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Флаги России и Алжира
Флаги России и Алжира.
Источник изображения: vpk-news.ru

Ростов-на-Дону. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Представители командования Южного военного округа и Алжирской национальной народной армии определили место, срок, тему и количество участников совместного российско-алжирского антитеррористического учения сухопутных войск, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Во Владикавказе на базе Дома офицеров прошла первая планирующая конференция по подготовке к совместному российско-алжирскому антитеррористическому учению Сухопутных войск, которое состоится в ноябре текущего года на полигоне Хамакир в Алжирской Народной Демократической Республике. Тематикой учения станут тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны России в учениях планируется задействовать около 80 военнослужащих.

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Алжир
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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