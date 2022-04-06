Войти
Интерфакс-АВН

США перебросили в Польшу эскадрилью истребителей-бомбардировщиков F/A-18C Hornet

662
0
0
Истребитель Boeing F/A-18C Hornet
Истребитель Boeing F/A-18C Hornet из состава учебной истребительно-штурмовой эскадрильи VMFAT-101 авиации ВМС США, пилотируемый капитаном ВВС Финляндии Юхой Ярвиненом, после посадки на американский атомный авианосец CVN 72 Abraham Lincoln, 17.03.2018.
Источник изображения: Brian M. Wilbur / ВМС США

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - На авиабазу в польском городе Ласк прибыла эскадрилья американских истребителей-бомбардировщиков F/A-18C Hornet Корпуса морской пехоты, сообщило в понедельник Командование ВВС США в Европе.

Истребители из состава 2-го авиакрыла Корпуса морской пехоты были переброшены в Польшу с континентальной части США с авиабазы Бофорт (штат Южная Каролина). Туда также прибыли самолеты-заправщики KC-130J Hercules.

"Отправка (истребителей) в Восточную Европу направлена на поддержку коллективной обороны НАТО", - указывается в сообщении.

Кроме того, в Литве были размещены подразделения воздушного управления действиями авиации Корпуса морской пехоты.

"Быстрая передислокация сил морской пехоты США сразу усилит сдерживающую и оборонительную позиции на восточном фланге НАТО. Это развертывание было проведено в полной координации с принимающими странами и военными властями, и, хотя оно является временным по своему характеру, оно представляет собой разумные меры для повышения готовности и усиления коллективной обороны Восточной Европы в этот период неопределенности", - заявили американские военные.

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, еще в феврале Соединенные Штаты направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles "для усиления коллективной обороны НАТО".

"Переброска американских истребителей на авиабазу Ласк в Польше направлена на укрепление возможностей коллективной обороны НАТО и для поддержки миссии альянса по патрулированию воздушного пространства", - говорилось в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Польша
США
Продукция
C-130
F-15
F-18
Проекты
NATO
Похожие новости
07.11.2016
Превосходство российской армии (Aftonbladet, Швеция)
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
10.05.2016
Россия и Китай способствуют увеличению военного экспорта США
13.08.2014
С миру по бронежилету
17.03.2014
В Польшу прибыли 6 американских истребителей F-16
17.07.2008
СУ-35: спасатель русской авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 17:06
  • 62
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 06.04 17:01
  • 22124
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 16:55
  • 15
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 06.04 16:04
  • 5
Уничтожение "Байрактара" российским ЗРК "Тор" показали на видео
  • 06.04 15:41
  • 58
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 06.04 15:15
  • 43
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 06.04 10:49
  • 1
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 06:38
  • 6
Коллапс украинской оборонной промышленности и топливного сектора: статистика уничтоженных военных заводов и НПЗ Украины с 24 февраля
  • 06.04 04:18
  • 5
"Нам будет что показать". Эксперт о создании в РФ качественно нового оружия
  • 05.04 22:18
  • 3
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 05.04 21:20
  • 1
На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" создан новый кадетский корпус "Школа технологий будущего"
  • 05.04 21:06
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил Путину о работе над нетрадиционными видами вооружения
  • 05.04 17:18
  • 4
Британский премьер будет убеждать Германию в необходимости усиления давления на Россию - СМИ
  • 05.04 16:40
  • 9
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 05.04 13:42
  • 1
Китай будет поддерживать Россию. Но по-тихому