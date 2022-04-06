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Российская газета

На Украине наших пленных заставляют записывать признания под диктовку

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Министерство обороны РФ опубликовало несколько видеороликов, на которых побывавшие в плену на Украине российские военнослужащие рассказывают о пережитом. Все они говорят о жутких избиениях и пытках.


Наиболее жестко, по словам всех бывших пленных, украинские военные и сотрудники СБУ издевались над российскими летчиками. Им не давали спать - заходили каждые полчаса и задавали вопрос, спят ли они. Летчики должны были отвечать "мы не спим, небо сторожим". После этого и в случае, если они заснули, их начинали зверски избивать. С летчиков совсем не снимали наручники. Кроме того, им говорили, что, если они и вернутся когда-то в Россию, то только инвалидами.

"Нас поставили к стенке кирпичной, и каждый предлагал, что с нами сделать. Кто-то предлагал ноги прострелить, кто-то убить сразу, только один сказал, что нас нужно оставить в живых, поскольку мы для чего-то им понадобимся в будущем", - рассказал военнослужащий по имени Андрей.

"Мы спали на полу в спортзале, ночью было очень холодно. Когда слышался взрыв, заходили мужчины и начинали избивать двоих летчиков", - добавил Андрей.

"Были очень страшные угрозы, о которых я на камеру рассказать не могу. Было, что они предлагали нас кастрировать", - рассказал военнослужащий по имени Омар.

Кроме того, Омара сперва приняли за чеченца из-за внешности. И, по его словам, к "кадыровцам" на Украине "особое отношение". Били его очень сильно.

"Мой товарищ стоял на коленях, сдавался, и тут по нему пустили очередь из автомата, - рассказал военнослужащий Максим. - Одному товарищу нос сломали, нас хотели добить, один орал по рации, что нас нужно убить, чтобы не возиться. Меня спросили, куда я ранен, я ответил, что в бедро, и мне тут же прилетел туда удар ногой. Я естественно стал кричать от боли, но мне сказали терпеть".

"За 2 дня я не ел ничего. Нас каждый день водили, заставляли записывать видео по их тексту. Если у кого-то что-то не получалось, нас сразу били. Мне часто доставалось, я из-за травмы головы не мог весь текст запомнить, чтобы рассказать", - рассказал Максим.

"Перевезли на автозаках в СИЗО Службы безопасности Украины. Там меня очень сильно избили, я дня три не мог ни спать, ни дышать нормально. Меня ударили по голове, я потерял сознание, привели в чувство, стали выкручивать пальцы, все органы отбили", - отметил Максим.

"Перед тем, как отвезти нас к Красному кресту, они сказали говорить, что питаемся мы отлично, воды дают, а раненым якобы раны обрабатывают", - заключил Максим.

"Артиллеристов они очень сильно избивали, разведку они не любят. Офицера одного при мне очень сильно избивали, майора. Потом его отвели в подвал, а затем сказали, что он умер от потери крови", - рассказал военнослужащий по имени Павел.

"Кричали постоянно "Слава Украине, смерть - русским". Кормили жестким хлебом. Я слышал, как человеку ребра сломали, как руки ломали. К офицерам они намного жестче относятся, нежели к рядовым и сержантам", - рассказал Данил.

"К нам приводили и гражданских, тех, кто просто читал в телефоне новости на русских сайтах. 71-летнего дедушку с сахарным диабетом привезли и там держали. Женщины там были, их куда-то отводили, а нам включали очень громко радио, чтобы мы не слышали, что происходит", - рассказал военнослужащий по имени Данил.

В Минобороны отметили, что рассказы освобожденных из плена российских военнослужащих об издевательствах явно свидетельствуют о нарушении киевским режимом Женевской конвенции об обращении с военнопленными.


Иван Петров

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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