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Российская газета

Путин принял доклад о работе по созданию нетрадиционных видов оружия

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Юрий Борисов доложил Владимиру Путину о подготовке новой госпрограммы вооружений.
Юрий Борисов доложил Владимиру Путину о подготовке новой госпрограммы вооружений.
Источник изображения: РИА Новости

Госпрограмма вооружения, направленная на создание совершенно нового оружия, будет представлена на утверждение президента к середине 2023 года. О ее подготовке и выполнении гособоронзаказа шла речь на встрече Владимира Путина и вице-премьера Юрия Борисова в Ново-Огарево.

Работа по подготовке исходных данных для госпрограммы вооружения завершена, доложил Борисов. Она будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы, перечислил он. Госпрограмма будет сформирована к середине 2023 года и представлена президенту для утверждения.

Несмотря на беспрецедентные санкции, из-за которых сократились поставки, а материалы стали дороже, выполнение гособоронзаказа было и остается безусловным приоритетом для оборонно-промышленного комплекса, заверил Борисов. По результатам прошлого года уровень его выполнения составил не менее 98 процентов, а в этом году идет с опережением по ряду показателей.

Правительство много сделало для обеспечения устойчивости оборонно-промышленного комплекса, отметил вице-премьер. Увеличены авансовые платежи, при закупках электронной компонентной базы - до 100 процентов, уточнил он. Предоставлено право заключать контракты по государственному оборонному заказу с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, не превышающим показатели гособоронзаказа, без регистрации в ФАС.

Россия будет создавать качественно новое вооружение, в том числе кинетическое, с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы

Еще один приоритет - ускорение темпов и объемов импортозамещения с поддержкой системообразующих отраслей. Как отметил Борисов, такая работа ведется правительством на системной основе.

Тем временем


Президент подписал указ об ответных мерах недружественным странам

Владимир Путин подписал Указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". Упрощенный визовый режим с Евросоюзом и рядом других европейских стран будет приостановлен, а иностранцам, совершающим недружественные действия в отношении России, ее граждан и организаций, будет ограничен въезд и пребывание в нашей стране. Уточняется, что указ обусловлен необходимостью безотлагательных мер в ответ на недружественные действия.

Приостанавливаются ряд пунктов соглашений с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном. МИД должен направить уведомления в посольства и в представительство ЕС, а правительство - внести в Госдуму законопроект о приостановлении действия соответствующих положений международных договоров. Согласно указу упрощенного порядка получения виз лишаются, в частности, представители официальных делегаций стран Евросоюза и журналисты, также приостанавливается норма, по которой обладатели дипломатических паспортов стран ЕС могли приезжать в Россию без виз.

Помимо этого, Владимир Путин поручил ввести персональные ограничения на въезд и пребывание в России для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении России, ее граждан и юридических лиц недружественные действия.


Кира Латухина

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