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Российская газета

Порядок охраны важных гособъектов и специальных грузов будет определять президент

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Сотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Как охранять важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, теперь будет определять глава государства. Об этом внесена поправка в статью 6 Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации".

Конечно, это не значит, что все прежние регламенты, ведомственные должностные инструкции, вплоть до расстановки постов, размещения караулов и определения маршрутов патрулей, будут заново переписаны. Но наверняка их еще раз внимательно изучат, уберут устаревшие моменты, добавят новации, связанные с техническими достижениями.

Многие документы будут представлены президенту и взяты на его личный контроль. То есть спрос за их исполнение повысится в разы.

Такое внимание к безопасности объектов, которые охраняют войска национальной гвардии, не случайно. Ведь речь идет в первую очередь о предприятиях, где имеется ядерное и химическое производство, о ядерной энергетике и всех видах электростанций. Подразделения и части Росгвардии охраняют так называемые ЗАТО - закрытые административные территориальные образования. По сути, это целые города с секретными цехами и заводами.

А еще - наиболее важные участки дорог, в том числе мосты, по которым движутся составы с опасным грузом. Кстати, ставший уже знаменитым Крымский мост - тоже под защитой Росгвардии.

Конечно же, национальная гвардия охраняет и многие объекты топливно-энергетического комплекса - как места добычи, так и производство. У Росгвардии есть даже свой флот и боевые водолазы, которые следят за безопасностью портов и многих судов, в том числе атомоходов. Сегодня надежная охрана таких объектов особенно актуальна, так как угроза терактов никуда не делась.


Михаил Фалалеев

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