Экипаж Ка-52 впервые успешно катапультировался из подбитой боевой машины

Стало известно, что члены экипажа российского вертолета Ка-52 «Аллигатор», майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев из Приморского края, совершили подвиг в ходе проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине, за что были представлены к государственным наградам. Об этом 4 апреля, ссылаясь на сослуживцев приморских вертолетчиков, проинформировал общественность Telegram-канал «Вести: Приморье».

По данным канала, упомянутый экипаж 319-го отдельного вертолетного Краснознаменного полка имени В. И. Ленина (в/ч 13984), входящего в состав 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (место постоянного базирования — аэродром Черниговка в Приморском крае), за период с 24 февраля по 20 марта в процессе выполнения задач группировки ВДВ осуществил 25 боевых вылетов.

В ходе одного из вылетов их вертолет был сбит огнем с земли. В чрезвычайных условиях экипаж впервые в мировой практике сумел успешно катапультироваться, воспользовавшись реактивно-катапультной системой, и благополучно приземлился на парашютах. До подхода эвакуационной группы офицеры вели бой с неонацистами и были спасены. За мужество и героизм, проявленные во время проведения спецоперации, оба офицера представлены к званию Героя России

– говорится в публикации.

Нужно отметить, что успешное катапультирование из подбитой подобной боевой винтокрылой машины действительно произошло впервые, так как в конфликтах такой интенсивности эти вертолеты еще не участвовали. Кстати, указанная воинская часть первой в России получила на вооружение Ка-52 в мае 2011 года. Полностью «нафаршированный» Ка-52 стоит как половина истребителя – порядка $17 млн за единицу. Но вертолеты – это «железо», которое можно произвести. Главное – были сохранены жизни людей. Они получили новую винтокрылую машину и продолжили выполнять возложенные на них обязанности.