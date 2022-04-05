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Признание украинского летчика: Связка российского самолета ДРЛО А-50 и ракеты Р-77 не оставила нашим ВВС и шанса

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РВВ-СД
РВВ-СД.
Источник изображения: topcor.ru

Новые российские управляемые ракеты средней дальности (110 км) РВВ-СД (Р-77-1) класса «воздух — воздух», поступившие на вооружение ВКС России в 2013 году и серийно производящиеся ГМКБ «Вымпел» (Москва), стали большой проблемой для авиации ВСУ после начала спецоперации ВС РФ на территории Украины, сообщает американское издание The Drive.

Военный аналитик Томас Ньюдик отметил, что россияне используют особую тактику для уничтожения украинской авиации. Совместная работа самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и новейших истребителей Су-35С, оборудованных РЛС Н035 «Ирбис» с пассивной фазированной антенной решеткой, обладающей большой дальностью обнаружения воздушных целей и расширенным количеством одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, является невероятной головной болью для воздушных сил ВСУ. На вооружении Украины нет ничего подобного.

Об этом ему непосредственно рассказал один из украинских летчиков с позывным Джус. Он назвал Су-35С крайне опасным противником в небе, а комбинацию упомянутых РЛС и боеприпасов – эффективной.

Украинский летчик уточнил, что Р-77-1 является более продвинутой версией ракеты Р-77. Этот боеприпас обладает инерционной навигационной системой с радиокоррекцией и активной радиолокационной головкой самонаведения с вариантом пассивного наведения.

К несчастью для нас, Р-77-1 очень эффективны. На самом деле, отсутствие ракет типа «выстрелил и забыл» – самая большая проблема для нас. Но, даже если бы они у нас были, наши РЛС все равно не могли бы обеспечить такую дальность наведения, какая есть у россиян

– признал летчик.

Кроме того, он посетовал на «засилье» российских самолетов ДРЛО. С его слов, они могут часами находиться в воздухе и контролировать значительные участки неба, наблюдая за перемещениями украинских самолетов и передавая эти данные истребителям ВКС РФ. Это сильно сужает возможности украинской авиации.

Таким образом, боевая связка российского самолета ДРЛО А-50 и ракеты Р-77 не оставила украинским ВВС и шанса

– подводит итог пилот.

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А-50 ДЛРО
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