Высокоточные ракеты "Оникс" уничтожили штаб группировки ВСУ

В конце недели высокоточные крылатые ракеты уничтожили штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское. Удар был нанесен противокорабельными "Ониксами" берегового ракетного комплекса "Бастион".

Эту атаку можно считать такой же военной сенсацией, как и уничтожение гиперзвуковыми "Кинжалами" подземного арсенала в районе Ивано-Франковска. Причем сенсация стала уже обыденным явлением.

Во всем мире утвердилось мнение, что противокорабельные ракеты способны бить только по морским целям. Однако наши военные на практике доказали, что противокорабельные "Бастионы" точечно стреляют и по наземным.

Противокорабельный комплекс "Бастион" был разработан НПО машиностроения. Его основа - сверхзвуковая ракета 3М55 "Оникс", на сегодняшний день лучшая в мире. "Бастион" выпускается в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Стационарный размещается в шахтных пусковых установках, он более мощный по боевой части, отличается большой дальностью полета ракеты. Однако основой береговой обороны сейчас является подвижный "Бастион-П". В Крыму их разместили еще в 2014 году.

"Бастион-П" отличается высокой маневренностью, что позволяет оперативно занимать то место на охраняемом побережье, на которое вероятна атака вражеских военно-морских сил. Комплекс способен эффективно поражать все типы надводных целей, включая авианосные группы, на удалении 600 км от берега. Практически сразу после начала специальной военной операции эти комплексы стали наносить удары по стратегически важным центрам вооруженных сил Украины.

Стрельба ведется ракетами "Оникс". В чем их особенность? После того как ракета покидает пусковой контейнер, включается твердотопливный разгонный блок, смонтированный по принципу "матрешки" прямо в камере сгорания маршевого двигателя. За несколько секунд работы разгонный блок разгоняет ракету до скорости, в два с половиной раза превышающей звуковую, после чего стартовый ускоритель отключается, его выбрасывает из маршевого двигателя потоком воздуха, а "Оникс" продолжает полет на скорости в 2,5 маха, на прямоточном жидкостном воздушно-реактивном двигателе.

"Оникс" оснащается комбинированной системой наведения на цель - инерциальной на маршевом участке траектории и активной радиолокационной - на заключительной фазе полета.

"Ониксы" выпускаются с завода уже упакованными в специальные транспортно-пусковые контейнеры, в полной готовности к запуску.

По мнению военных экспертов, стрельба по наземным целям гораздо сложнее, чем по надводным. В силу того, что боевой корабль на фоне воды виден очень контрастно, а наземная цель среди земли почти неразличима. Как удалось нашим специалистам научить ракету распознавать нераспознаваемые объекты и точно на них наводиться - одна из тайн отечественной оборонки.

Кстати сказать, комплексы "Бастион" охраняют нашу военно-морскую базу Тартус в Сирии. И впервые стреляли по наземным целям - укрепрайонам боевиков в этой стране еще несколько лет назад.

"Оникс" летит со скоростью, в 2,5 раза превышающей звуковую, и только наши специалисты научили противокорабельную ракету бить по наземным целям

В Индии успешно реализуется проект универсальной крылатой ракеты "БраМос". Она создана на основе "Оникса", точнее его экспортной версии - "Яхонта". Испытания, проведенные индийскими военными, показали просто выдающиеся характеристики "БраМоса". Эта ракета может базироваться на надводных кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных комплексах. Сейчас она выпускается в противокорабельной версии. Боевое применение "Оникса" на Украине показало более широкие возможности ракеты. Стоит добавить, что в Индии совместно с российскими специалистами разрабатывается гиперзвуковой вариант "БраМоса".

Сергей Птичкин