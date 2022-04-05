Кабмин поддержит ИИ-разработчиков из МГУ суммой в 2,4 млрд ₽

На сайте кабмина опубликовано распоряжение №687-р от 31 марта 2022 года, которое уже подписано главой федерального правительства Михаилом Мишустиным. Этим документом из средств резервного фонда предусмотрено выделение 2 млрд 424 млн ₽ на исследования ученых МГУ в сфере ИИ.

Средства пойдут на расширение вычислительного потенциала суперкомпьютера «Ломоносов-1», который функционирует на базе МГУ и используется для изучения возможностей искусственного интеллекта, — пояснили в пресс-службе кабмина, отметив, что это уже второй транш. Первый в размере более 1,8 млрд ₽ правительство страны выделило на эти цели в декабре минувшего года.

Ранее iot.ru рассказывал, что ученые МГУ сделали трехмерную визуализацию влияния увлажнения на структуру почвы.

Татьяна Даченкова