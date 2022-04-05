Московские ученые создали активный экзоскелет человека.

О том, что студентами и сотрудниками Национального исследовательского университета (НИУ) «МЭИ» разработан макет нового шагающего аппарата, сообщило Минобрнауки России. Прототип экзоскелета не только удерживает человеческое тело в вертикальном положении, но и за счет автоматического дистанционного управления позволяет передвигаться. Таким образом разработка найдет применение и в реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и поможет людям, выполняющим тяжелую физическую работу.

Способность координировать баланс во время движения позволяет экзоскелету работать даже в неустойчивом положении равновесия. Благодаря этому, к примеру, летчик реактивного самолета при выполнении фигур высшего пилотажа легче перенесет перегрузки. В последнем организму пилота призвана помочь и система автоматического управления костюмом, которая поддерживает постоянное давление.

Немаловажно, что для автономной работы экзоскелета авторы сумели найти и необходимый источник питания, которым могут стать водородные топливные элементы от всё того же НИУ «МЭИ», преобразующие химическую энергию в электрическую. У таких элементов коэффициент полезного действия существенно выше, чем, например, у двигателя внутреннего сгорания, и они не вредят экологии.

Чуть больше недели назад iot.ru также рассказывал о разработанном в RIKEN легком экзоскелете с ИИ, который поможет инвалидам и старикам.