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Деловая газета "Взгляд"

Как НАТО разрушает Европу

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Государственный секретарь Дин Ачесон подписывает договор об атлантической обороне США 4 апреля 1949 года в Вашингтоне
Государственный секретарь Дин Ачесон подписывает договор об атлантической обороне США 4 апреля 1949 года в Вашингтоне.
Источник изображения: ASSOCIATED PRESS/ТАСС

4 апреля Соединенные Штаты отмечают 73-летнюю годовщину основания НАТО. Альянса Америки и Европы, который они называют самым мощным в истории военно-политическим блоком. Отмечают, конечно, и европейские страны. Вот только если для Америки это действительно праздник, то для европейцев скорее позор и даже угроза.

В 1949 году вступление европейских стран в НАТО выглядело логично. Разрушенная после Второй мировой войны Западная Европа считала себя крайне уязвимой перед Советским Союзом, а также перед потенциальным восстановлением немецкой мощи (и вместе с ней реваншизма). Поэтому Франция, Англия и восемь других западноевропейских стран согласились призвать американских варягов (и в качестве прицепа к ним Канаду) для защиты своей территории. Согласились принять на себя ряд политических ограничений ради военной защиты.

И сейчас, когда необходимость военной защиты спала, политические ограничения остаются в силе. "Базовые цели НАТО, очень элегантно сформулированные первым генсеком организации лордом Исмеем – держать Америку внутри, Германию внизу и Россию вовне (имеется в виду Европы – прим. ВЗГЛЯД) – остаются неизменными.

НАТО продолжает быть главным институтом присутствия США в Европе, а также американского управления европейской безопасностью. С помощью НАТО исключается возможность превращения ЕС в независимый полюс силы, возникновения стратегической автономии Евросоюза. Наконец, с помощью НАТО происходит выталкивание России из европейской системы безопасности, предотвращения формирования общей системы безопасности вместе с Россией", – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

В поисках хозяина

Конечно, возникает вопрос: почему же альянс, так ограничивающий политический суверенитет Европы, не был распущен после окончания холодной войны? С американцами-то все понятно – никто не будет выбрасывать работающий инструмент контроля над Европой и ее ресурсами, столь необходимыми Вашингтону для поддержания глобального лидерства. Но почему ни одна из европейских стран – членов НАТО в 90-е годы не подняла вопрос о том, что альянс больше не нужен?

"Европейские страны не поднимали его по двум причинам. Во-первых, опасения в отношении Германии – если исчезнет американская гегемония в Европе, то ФРГ попытается установить более классическую свою гегемонию. А для европейцев американская гегемония более приемлема, чем немецкая. Во-вторых, за период холодной войны Европа разучилась отвечать за свою безопасность. Выросло целое поколение элит, зависимое от США. Элит, которые называют себя Homo Atlanticus и не могут представить себе существование европейских стран без американской гегемонии", – поясняет Дмитрий Суслов.

Причем если в конце 1990-х неспособность отвечать за свою безопасность еще как-то объяснялась отсутствием политического опыта, то сейчас – через 30 лет после окончания холодной войны – эта неспособность стала самым настоящим диагнозом европейских элит, опасающихся суверенитета как чумы.

Даже когда Дональд Трамп фактически выбросил американское лидерство на помойку, канцлер ФРГ Ангела Меркель – самый уважаемый лидер самого мощного государства ЕС – побоялась его поднимать и решила дождаться пришествия Джозефа Байдена, чтобы тот поднял это лидерство своими немощными, но все-таки американскими руками.

Неудивительно, что при таком подходе Европа стала платить за существование НАТО не только суверенитетом, но и жизнями. Ведь после окончания холодной войны у американского инструмента возникли новые функции, а именно: заполнение глобального вакуума влияния, возникшего после ухода (временного, но все же) России с мировой арены. Соединенным Штатам нужно было навязывать всем остальным странам "либеральную демократию" – и некоторые оказались настолько упрямы, что понимали лишь язык ракет и самолетов.

"НАТО создавалось как оборонительный альянс и во время холодной войны не проводило наступательных операций, однако после окончания холодной войны была целая серия миссий за пределами зоны ответственности. В том числе прямых агрессий против Югославии, Ливии. Было участие в операции в Афганистане. Из НАТО пытались сделать ключевой инструмент применения военной силы в глобальном масштабе в обход ООН. Создать параллельно с ООН западноцентричную систему применения этой силы", – говорит Дмитрий Суслов.

Без России не будет Европы

Да, в конечном счете эта практика оказалась не совсем удачной – в Ливии и особенно в Афганистане она закончилась самой настоящей катастрофой. Отчасти потому, что Соединенные Штаты оказались слишком слабы (во всех смыслах) для ведения таких войн – но и отчасти потому, что европейцы начали просыпаться, брать калькуляторы и считать, насколько дорого для них выходит участие в американских авантюрах и что с этим можно сделать. Поэтому, дабы не толкать неокрепшие европейские умы в сторону их укрепления, Америка решила сосредоточить все усилия Европы на решении старой, всем понятной и привычной задачи – сдерживании России.

Задачи, к сожалению для всего Европейского континента, долгосрочной и в какой-то степени даже безальтернативной. Ведь так уж получается, что сосуществовать с Москвой НАТО не может.

Да, существовало два альтернативных варианта. Первый – сотрудничество в рамках общей европейской системы безопасности. Москву пытались вставить в это прокрустово ложе через программу "Сотрудничество ради мира", а также Совета Россия – НАТО.

Однако попытки увенчались провалом – во многом потому, что альянс видит себя как единственную и эксклюзивную опору системы европейской безопасности. Все остальные институты, включая ОБСЕ, по сути маргинализированы, а не входящие в НАТО страны могут в лучшем случае играть роль подносчика снарядов, чьи интересы альянсом в расчет не принимаются. Собственно, российские и не принимались – прежде всего на постсоветском пространстве.

Вторым путем было бы встраивание в натовскую "политическую пирамиду". И такие шаги предпринимались – в надежде на то, что пирамида превратится в нормальный институт обеспечения подлинной коллективной безопасности в Европе.

"Россия поднимала вопрос о вступлении в НАТО или хотя бы превращение ее в неформального члена альянса через Совет Россия – НАТО. Однако ни то, ни то не получилось, – рассказывает Дмитрий Суслов. – Вступление России в альянс фундаментально изменило бы баланс сил внутри НАТО. У Америки исчезла бы возможность доминировать, а для нее это неприемлемо, поскольку альянс должен оставаться сугубо гегемонистической структурой, подконтрольной США. Невозможно быть в рамках НАТО и не следовать в фарватере американской гегемонии. Даже относительно независимое поведение Турции уже является проблемой внутри НАТО – что уж говорить тогда о России с гораздо более независимой политикой и отсутствием истории подчинения кому-либо".

Таким образом, многолетние попытки изменить НАТО, сделать из него что-то удобоваримое и способствующее безопасности на континенте ни к чему не привели. "НАТО не может не быть антироссийским. Само существование НАТО как доминирующего в Европе и Евроатлантике института безопасности исключает Россию и препятствует созданию общеевропейской системы безопасности с участием России. То есть тут строго или-или – либо система безопасности с Россией, либо существование НАТО, – продолжает Дмитрий Суслов. – И пока НАТО осуществляет связку Западной Европы и США, Россия даже гипотетически не может быть участницей этой системы. Если Россия выстраивает систему безопасности с Западной Европой, то это может быть либо без НАТО, либо как минимум на фоне отказа США от гегемонии в Европе".

В России это понимают. Теперь хотелось бы, чтобы поняли в Европе. Поняли, что все три политические цели НАТО, сформулированные лордом Исмеем, становятся не просто обузой, но и самой настоящей угрозой.

Нахождение Америки в Европе угрожает уже не европейскому суверенитету, а безопасности (см. развязанный США конфликт с Россией на украинской территории, планы по размещению ракет малой и средней дальности в Европе и т. п.). Под сенью НАТО в рамках политики Вашингтона по переносу на Европу военно-политических издержек начался процесс "подъема" Германии, в том числе и в военно-стратегическом плане. Озвученная канцлером Шольцем программа подразумевает резкий рост оборонных расходов и наступательные военно-политические планы (в том числе по размещению немецких войск в Центральной и Восточной Европе). Наконец, попытки удержать Россию "вовне" привели к слому всех правил и норм сосуществования на Европейском континенте, спецоперации России на Украине и серьезному политико-экономическому кризису внутри ЕС.

Все это Европа должна понять. И очень хотелось бы, чтобы на это ей понадобилось меньше чем 73 года.


Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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