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РИА Новости

"Нам будет что показать". Эксперт о создании в РФ качественно нового оружия

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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" готовится нанести удар по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" готовится нанести удар по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Планы создания в России нетрадиционных видов оружия прокомментировал в эфире радио Sputnik руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Российская оборонная промышленность нацелится на создание качественно новых видов оружия, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Все эти планы предусмотрены проектом новой госпрограммы вооружений, добавил вице-премьер.

По словам Борисова, работа по подготовке исходных данных для госпрограммы уже завершилась, итоговый документ будет представлен президенту для утверждения к 2023 году.

В эфире радио Sputnik руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал заявление.

"Наши оборонщики никогда не подводят, когда речь идет о выполнении гособоронзаказа и государственных программ поставок новых вооружений. Думаю, что нашему оборонно-промышленному комплексу будет что показать уже в ближайшие годы нашим партнерам, а также нашим недругам, которые внимательно следят за развитием российского оружия", – сказал Александр Михайлов.

Государство вкладывает деньги в перспективные направления, продолжил он.

"Направления, которые упомянул вице-премьер, инновационно емкие, это высокотехнологичные направления. Это все, что упирается в сложную работу с электроникой, программным обеспечением, с созданием изделий, работающих на новых физических принципах. И очень правильно, что государство туда вкладывает деньги. Все эти разработки коррелируются с общим курсом страны. Успех будет зависеть от финансирования программ, уровня научной работы, которая проводилась для их реализации. Конкуренция огромная, и нам в любом случае надо быть в передовиках. Думаю, у нас всё получится", – заключил военный эксперт.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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4 комментария
№1
05.04.2022 01:52
Цитата, q
Планы создания в России нетрадиционных видов оружия

Нетрадиционной обычно бывает ориентация
-1
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№2
05.04.2022 03:16
Цитата, Tornado сообщ. №1
Нетрадиционной обычно бывает ориентация
Комментарии бывают нетрадиционными не реже.
+4
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№3
05.04.2022 07:06
Бронетанковые генералы, включая отставников, иногда собираются  в квартире Галкина А.А.(бывшего шефа и родителя иных проектов), они не зря организовали "Корнет" и ему выбрали БМД-4м и "Тигр", что нового появится, тоже будет стоять на них в первую очередь. Летает и плавает. Нынче зеленка и распутица на Донбассе покажет.
Отбор мощности и генератор найдут куда воткнуть для нового оружия. Особенно если дульную скорость разгонят с нулевой отдачей, не зря в МО город живет в этой теме 60 лет.США научились стрелять на 200км, но попадать не получилось, положили в шкаф.
0
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№4
05.04.2022 08:46
США в марте провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Нечто наподобие Кинжала. Запущено с Б-52, пролетело 480 км на высоте 19 км, скорость порядка 5М.

https://news.rambler.ru/weapon/48424204-cnn-ssha-v-marte-tayno-ispytali-giperzvukovuyu-raketu-chtoby-ne-dopustit-eskalatsii-s-rf/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
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