"Нам будет что показать". Эксперт о создании в РФ качественно нового оружия

Планы создания в России нетрадиционных видов оружия прокомментировал в эфире радио Sputnik руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Российская оборонная промышленность нацелится на создание качественно новых видов оружия, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Все эти планы предусмотрены проектом новой госпрограммы вооружений, добавил вице-премьер.

По словам Борисова, работа по подготовке исходных данных для госпрограммы уже завершилась, итоговый документ будет представлен президенту для утверждения к 2023 году.

В эфире радио Sputnik руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал заявление.

"Наши оборонщики никогда не подводят, когда речь идет о выполнении гособоронзаказа и государственных программ поставок новых вооружений. Думаю, что нашему оборонно-промышленному комплексу будет что показать уже в ближайшие годы нашим партнерам, а также нашим недругам, которые внимательно следят за развитием российского оружия", – сказал Александр Михайлов.

Государство вкладывает деньги в перспективные направления, продолжил он.

"Направления, которые упомянул вице-премьер, инновационно емкие, это высокотехнологичные направления. Это все, что упирается в сложную работу с электроникой, программным обеспечением, с созданием изделий, работающих на новых физических принципах. И очень правильно, что государство туда вкладывает деньги. Все эти разработки коррелируются с общим курсом страны. Успех будет зависеть от финансирования программ, уровня научной работы, которая проводилась для их реализации. Конкуренция огромная, и нам в любом случае надо быть в передовиках. Думаю, у нас всё получится", – заключил военный эксперт.