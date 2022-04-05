В СК поручили установить причастных к издевательствам над солдатами ВС

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех украинских националистов, которые издевались над российскими военными, лишая их еды, воды и сна, а также систематически избивая, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России поручил в рамках расследования установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими", - сказали в ведомстве.

Освобожденные российские военные на опубликованных ранее видео рассказали, что захватившие их украинские националисты стреляли в них, лишали сна, воды, еды, систематически избивали, содержали в непригодных условиях, не предоставляя даже минимальной медпомощи.

В ведомстве подчеркнули, что все издевательства нарушают нормы международного права. Положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными устанавливают, что негуманное обращение и действия, ставящие под угрозу здоровье военнопленных, рассматриваются как серьезное нарушение конвенции.

"Российские военнослужащие, подвергнувшиеся издевательствам, будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений", - добавили в СК.