Американский доброволец рассказал о «самоубийственной миссии» на Украине

Американский доброволец побывал на Украине и рассказал изданию The Grayzone, как иностранный легион хотел сделать из него "пушечное мясо", пишет в своей статье Александр Рубинштейн (Alexander Rubinstein).

(c) The Grayzone

В 18-летнем возрасте Генри Хёфт вступил в ряды армии США, а спустя 10 лет снова оказался на полях сражений - на сей раз в качестве добровольца в иностранной армии, ведущей через посредников войну с сильным противником. Ветеран из США откликнулся на прозвучавший в феврале 2022 года призыв украинского правительства о наборе бойцов из-за рубежа, но быстро понял, что попал на "самоубийственную миссию" против Вооруженных Сил России.

Хёфт сбежал, спасая свою жизнь, рискуя получить пулю в спину от собственных союзников, и разместил в сети "вирусное" сообщение, в котором призвал соотечественников не участвовать в украинском конфликте. Не прошло и недели, как Хёфт оказался в эпицентре глобальной информационной войны. Вооружённые силы, к которым он добровольно примыкал, публично объявили его российским агентом.

Хёфту не впервой быть в центре скандала. Задолго до злополучной миссии на Украину страсть Хёфта к оружию и Второй поправке (гарантирующей гражданам США право на хранение и ношение оружия) привела его в ряды Boogaloo Boys - организации-"ополчения", о характере которой затрудняются судить даже самопровозглашённые эксперты по экстремизму.

Члены Boogaloo Boys придерживаются антикоммунистической, анархистской повестки, и их политические взгляды и символика близки как радикальным "правым", так и "левым". Они участвовали в маршах BLM (Black Lives Matter) к недовольству многих общественных активистов либерального толка, протестовали против карантинных мер из-за коронавируса, расхаживая с оружием в своих "фирменных" гавайских рубашках.

Хёфт был видной фигурой в отделении Boogaloo Boys штата Огайо и выступал перед законодателями Колумбуса (столица штата) с вводными замечаниями на вооружённой "акции единства". В ходе выступления он подчеркнул внепартийность политики группы, а также защитил некого активиста трансгендеров от оскорблений.

Генри Хёфт на мероприятии Boogaloo Boys перед законодателями в Колумбусе, штат Огайо, 17 января 2021 года (с) The Grayzone

Однако, по уверениям Хёфта, не былая приверженность организации-"ополчению" привела его на поля боевого конфликта, а эмоциональная реакция на новости о вторжении России на Украину, которыми пестрел Facebook в феврале этого года. У Хёфта есть ребёнок, и его потрясли рассказы о том, как страдает мирное население, особенно молодёжь и дети, от, как было представлено на Facebook, военной машиной русских.

Хёфт откликнулся на призыв президента Украины Владимира Зеленского к добровольцам с Запада приехать и помочь его стране в боевых действиях. "Каждый друг Украины, который хочет помочь защитить нашу страну, пожалуйста, приезжайте, мы вас вооружим", - уверял Зеленский спустя несколько дней после начала российской специальной операции.

Однако, прибыв на Украину, Хёфт столкнулся с неприглядной реальностью, в которой разношёрстные добровольцы влились в военные действия против мощной профессиональной армии. По прошествии всего недели Хёфт уже не сомневался: он попал на убой.

"Нас пытаются отправить в Киев, ничем не снабдив - ни оружием, ни экипировкой, ни бронёй. Те, кому выдали хотя бы оружие, получили магазины с 10, ***, патронами", - возмущался Хёфт в своём "вирусном" видео с мест боевых действий. - "Не надо сюда приезжать. Это ловушка, и вам даже не позволят уйти".

Хёфт сделал ряд шокирующих заявлений, например, о том, как рвут паспорта бойцов с Запада, пытающихся покинуть Украину; как иностранцев отсылают на фронт без огнестрельного оружия; как боевики грузинского легиона угрожают расстрелять отказывающихся драться.

Как только стало ясно, что сообщения американца подрывают PR-кампанию киевской власти, Национальный совет по безопасности и обороне Украины на своём официальном аккаунте в Twitter объявил Хёфта "шестёркой" Путина и разместил его фото с пометкой "Made in Russia".

Затем грузинский легион присоединился к травле Хёфта в СМИ и соцсетях и попытался выставить его лгуном. "Что бы ни сообщал Генри, это ложь", - заявил некий американский доброволец в видео репортёра Daily Wire Кэсси Диллона.

На Хёфта обратили своё внимание и ведущие негосударственные СМИ.

Таблоид Daily Mail разместил у себя такой заголовок: "Иностранные бойцы на Украине осмеивают СБЕЖАВШЕГО американца-участника Boogaloo Boys". Издание Rolling Stone сообщила читателям следующее: "Участник Boogaloo Boys попытался вступить в иностранный легион на Украине - и затея провалилась". А издание Raw Story - следующее: "Попытка участника Boogaloo Boys повоевать на Украине окончилась катастрофой и бегством".

На фоне травли в СМИ Хёфт согласился дать интервью изданию The Grayzone. Репортёру он заявил о своей решимости высказаться начистоту и о своих связях с Boogaloo Boys, и о своих политических взглядах, и - что наиболее важно - об опасностях, грозящих добровольцам на Украине.

"Речь идёт не о том, чтобы пасть смертью храбрых", - сказал Хёфт репортёру The Grayzone. - "А о том, чтобы сдохнуть в окопе и остаться там навсегда, и это отвратительно, это плохо".

"Мы могли бы остановить мировую войну"

Когда в конце февраля 2022 года Генри Хёфт записывался в Интернациональный легион территориальной обороны Украины, он пребывал в уверенности, что благодаря своему армейскому опыту (он обладал знаниями по тактике пехоты и ведению миномётного огня) будет ценным кадром. Наверное, та же уверенность была и у десятков тысяч иностранцев, стекавшихся на Украину, пересекавших польскую границу с молчаливого согласия правительств стран - членов НАТО и с энергичного одобрения Киева.

"Что толку было мне, ветерану, сидеть на диване и смотреть, как женщины и дети становятся мишенями российских военных? Я хотел применить свои навыки на Украине", - продолжил Хёфт свой рассказ The Grayzone.

За несколько дней до отбытия на Украину Хёфт дал интервью местной газете The Columbus Dispatch, в котором поведал о тех чувствах, которые руководили им: "Россия стреляет по гражданским объектам, среди погибших есть дети. Многие ветераны из разных стран спешат примкнуть к борьбе, и это очень воодушевляет меня. Мы чувствуем, что, если сможем достаточно долго сдерживать Путина, то могли бы остановить мировую войну".

Сегодня Хёфт не отказывается от своего мнения: "Мои чувства не изменились. Но у меня не было ни малейшего намерения отправляться на Украине на самоубийственную миссию. У меня есть ребёнок. Работа. Школа. Я изначально не намеревался быть солдатом на фронте. Я хотел обучать, заниматься медицинским снабжением, оказывать поддержку".

Хёфт выполнил единственное действие, которое требовалось от иностранца, желающего воевать на Украине, - предоставил в посольство Украины в Вашингтоне копию своего паспорта и документы, подтверждающие наличие военного опыта.

Прибыв в Польшу, он узнал, что перебраться через границу "очень просто". Хёфт рассказал The Grayzone, что "всего за пять-десять минут мы попали на Украину". Зато выбраться оттуда оказалось куда сложнее.

В грузинском национальном легионе

Хёфт и ещё несколько добровольцев прибыли во Львов. "В центре Львова шёл набор на службу из различных групп: из грузин, украинцев из местного гражданского ополчения, из ожесточённых групп типа "Азова"" - рассказывает Хёфт.

Для участия в Иностранном легионе требовалось заключить контракт, и Хёфт вступил в грузинский легион, потому что тот был расквартирован поблизости.

Этот легион был частью украинской армии, под его управлением было три базы и сотни бойцов. Ранее легион воевал против Донбасса, а теперь его штаб-квартира находилась на западе Украины, и управлял им Мамука Мамулашвили - участник предыдущих военных столкновений с Россией, в том числе неудачного вторжения Грузии в Южную Осетию.

Мамулашвили и группу, которая была под его командованием во время госпереворота на Майдане, другой грузинский боец, Александр Ревазишвили, обвинил в чудовищной провокации. По словам Ревазишвили, Мамулашвили отдал приказ снайперам стрелять по толпе, собравшейся на центральной площади Киева, в результате чего погибло 49 протестующих и произошла эскалация конфликта. Вину за гибель протестующих цинично возложили на правительство, которое хотели свергнуть.

Мамука Мамулашвили с Элиотом Энгелем, тогдашним председателем Комитета по внешней политике Палаты представителей Конгресса США, 2017 год (с) The Grayzone

На Facebook Мамулашвили выложены фото, датированные 2017 и 2018 годами, на которых он в Капитолии общается с высокопоставленными фигурами Комитета по внешней политике Палаты представителей Конгресса США. Например, с тогдашним конгрессменом Элиотом Энгелем, конгрессвумен Кэролин Малоуни, бывшим конгрессменом Сандером Левиным, конгрессменом Дугом Ламборном, а также с бывшей конгрессвумен Даной Рорабахер. На других фото Мамулашвили посещает кабинеты Сената США, сенатора Диану Файнстейн, бывшего председателя Комитета Сената по разведке.

За несколько лет через грузинский легион прошло несколько печально известных иностранцев, в том числе ветеран вооруженных сил США Крэг Лэнг, обвиняемый во Флориде в зверском двойном убийстве, Иоахим Фурхольм - норвежский неонацист и налётчик, Итан Тиллинг - бывший член правого крыла австралийской неонацистской группы "Сопротивление".

Беглый преступник из США Крэг Лэнг даёт интервью с фронтов Донбасса от имени грузинского легиона в 2016 году (с) The Grayzone

По прибытии на Украину Хёфт и подразделение западных добровольцев грузинского легиона были размещены на военной базе в Дублянах (на окраине Львова) - в старом здании бывшей больницы. Там Хёфт обучал грузинских добровольцев американской военной тактике и постепенно узнавал об изнанке этого военизированного формирования.

После того как Хёфт и другие наёмники при содействии нескольких добровольцев из Великобритании тайком вернулись в Польшу, они дали большое интервью британским СМИ, и Хёфт его тайком записал и предоставил изданию The Grayzone. В ходе часового интервью бывшие добровольцы поведали о зверствах, творимых войсками под украинским командованием, свидетелями которых они стали.

Хёфт вспоминает, как двое несчастных мирных жителей попытались проехать через пропускной пункт. Украинские солдаты вытащили их из машины и уволокли в здание, чтобы там перерезать им глотки. "Мы даже не знаем, шпионы то были или простые люди, пытавшиеся проскочить через пункт", - сообщает Хёфт.

Доброволец из Великобритании рассказывает, как в его укрытие забрёл неизвестный старик. "Его схватили, всё сделали, его выбросили. Они прямо, ***, обыскали его на месте. А что они потом с ним сделают?".

По заявлению Хёфта, грузинский легион принимал в свои ряды даже джихадистов. Ещё один бывший доброволец из США сообщил британским журналистам следующее: "Не то чтобы это было неправильно или плохо, но ко мне там подбегал парень в тюбетейке и с охрененной бородой… Я на Украине, ***, почему же я слышу арабскую речь?".

13 марта Вооруженные Силы России нанесли удар по так называемому Международному центру миротворчества и безопасности в Яворове, действующему на базе Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Ранее это была база американских и канадских инструкторов, где они тренировали украинских бойцов.

В ту ночь Хёфт был с грузинским легионом в Дублянах, где их расположение подвергли авиаударам. В отличие от базы в соседнем Яворове, удары никогда не наносили по казармам.

По данным россиян, при ударе по Яворову погибли 180 бойцов, тогда как западные источники называют цифру 35.

"За время моего пребывания там погибло 35, и 150 числились ранеными или пропавшими без вести. Хотя пропавших без вести можно отнести к убитым в боях", - сообщил Хёфт изданию The Grayzone. - "При взрывах особенно трудно определить число погибших, и всех их, наверное, считают сейчас как украинцев, потому что не располагают средствами, чтобы выяснить, кто есть кто и откуда".

Согласно многим показаниям добровольцев, правительство Украины предоставляет иностранным наёмникам постоянную регистрацию и причисляет потери среди них к потерям украинской стороны.

Хёфт вспоминает, как в ту ночь, когда был нанесён удар по базе иностранного легиона в Яворове, "у нас тоже был подъём по тревоге, и я был в ужасе".

Когда грузины, по словам Хёфта, "вбежали в казарму и приказали хватать технику и бежать в лес", он и остальные отказались выполнять приказ, поскольку были безоружны: "Это самоубийственно, даже если не натолкнуться на российские войска. Можно словить пулю только за то, что не говоришь на их языке. Просто по недоразумению".

По воспоминаниям Хёфта, спустя около трёх дней после прибытия грузинский легион "направил группу добровольцев в Киев, ничем их не снабдив - ни бронёй, ни оружием, ни экипировкой - только пообещав, что они всё получат на месте".

Вскоре добравшиеся до Киева добровольцы слали его группе сообщения, в которых жаловались на то, что им до сих пор не выдали обещанное оружие.

"Один парень сказал: "У меня есть оружие, но только десять патронов". Нам ещё рассказали, как одному парню дали Glock и поставили патрулировать аэропорт. А у некоторых добровольцев нет боевого опыта. Один такой - британский пацан - даже оружие в руках не держал", - рассказывает Хёфт.

Хёфт и его отряд решили не ехать в Киев без необходимого оружия и амуниции. "По дороге в Киев можно попасть в засаду. Тогда всё", - продолжает Хёфт.

Хёфт укрывается в траншее во время ударов российской авиации (с) The Grayzone

Видимо, грузинам стало известно, что Хёфт и его отряд в ультимативной форме отказались выполнять приказ. Это вызвало гнев.

"Во время одного из наших, скажем так, собраний к нам подошёл украинский солдат и сказал: "Ребят, грузины знают, что вы отказываетесь идти… они разозлились и грозят стрелять вам в спины"", - вспоминает Хёфт.

Как ранее сообщал ресурс The Grayzone, нелегальная поставка вооружений с Запада на Украину стала "одной из самых крупных и быстрых в истории". И Хёфт не стал первым из иностранных добровольцев, кто заявил, что на Украине их используют как пушечное мясо.

"Думаю, западное оборудование идёт главным образом украинским военным", -рассказывает Хёфт The Grayzone. - "Они хотят свести к минимуму потери среди своих собственных подчинённых. Так что, если имеется группа иностранных добровольцев, её отправляют в бой первой".

Однажды ему и его группе сообщили, что грузины намереваются казнить их и выдать убийства за боевые потери. Они быстро собрали экипировку, спрятались в кузове машины "скорой помощи" и направились во Львов. И вот уже они снова пересекали польскую границу.

По словам Хёфта, на выезде из страны к нему и "паре других" подошли "британцы, у которых были другие задачи".

Не желая разглашать, какие именно задачи, Хёфт лишь сообщает: "Они вывезли нас в безопасное место и дали контакты, скажем так, спецподразделений США".

Хёфт вспоминает, как их предупреждали британские бойцы: в приграничной палатке для иностранного легиона бойцы разворачивали любого, кто пытался перейти границу с военной экипировкой.

"Их разворачивают, отбирают паспорта и возвращают назад", - сообщили британцы.

Вернувшись в США, Хёфт заявил о решимости предостеречь американских ветеранов, подумывающих: "А не махнуть ли на Украину?", о том, что данный конфликт совсем не похож на борьбу с повстанцами в Ираке или Афганистане.

"Последний раз, когда мы вляпывались в такое, был, наверное, Вьетнам, но тогда хотя бы была поддержка авиации", - говорит Хёфт. - "Нет поддержки с воздуха [на Украине], нет превосходства в артиллерии. У России крылатые ракеты, военные самолёты, дроны и всё такое. Так что пусть каждый сам прикидывает, какие могут быть сценарии".

Хёфт подчеркнул: "Не забывайте, что вы не украинские солдаты, а иностранные бойцы. Вас используют первыми".