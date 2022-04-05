Победа Орбана приведет к новым потрясениям в Европе

Politico (США): победа Орбана готовит почву для новых баталий внутри Евросоюза вокруг демократии и России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, одержав победу на выборах, сохранил место среди лидеров стран Евросоюза, пишет Politico. Это значит, что Европу ожидают новые столкновения по поводу ключевых ценностей и новые попытки воспротивиться жесткой линии в отношениях с Москвой.

Лили Байер (Lili Bayer)

Евросоюз ожидают новые потрясения после уверенной победы премьер-министра Венгрии на выборах

Будапешт – В воскресенье, 3 апреля, этот популист правого толка одержал победу на выборах в четвертый раз подряд, и по итогам голосования его правящая партия "Фидес" получит две трети мест в парламенте Венгрии.

Хотя многие прогнозировали победу Орбана – это во многом объясняется его жестким контролем над СМИ, что, по словам его критиков, является частью более масштабных попыток подорвать демократические нормы в стране, – масштабы этой победы шокировали его оппонентов, которые даже объединились, чтобы бросить ему вызов.

Согласно результатам подсчета голосов, примерно 53% венгерских избирателей сделали выбор в пользу "Фидес", и только 35% отдали предпочтение разношерстному оппозиционному альянсу, в который вошли шесть партий.

На ход предвыборной кампании сильно повлияла спецоперация России на Украине, у которой есть общая граница с Венгрией. Репутация Орбана в глазах избирателей не пострадала из-за того, что он поддерживает крепкие отношения с президентом России Владимиром Путиным. В действительности Орбан даже выиграл о того, что он позиционировал себя в качестве гаранта мира и стабильности Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Орбана за то, что тот занял в отношении Москвы более мягкую позицию в сравнении с другими лидерами стран Евросоюза. Хотя Венгрия – являющаяся членом как Евросоюза, так и НАТО – осудила действия России и поддержала санкции блока против Москвы, она все же выступила против запрета на импорт энергоносителей из России и отказалась предоставить Киеву оружие в двустороннем порядке.

Победа Орбана означает, что, вероятнее всего, он и дальше будет придерживаться своей позиции, пока лидеры Евросоюза спорят о том, нужно ли вводить против Москвы новые санкции.

Примечательным моментом стало то, что вечером в воскресенье, 3 апреля, в своем выступлении по случаю победы на выборах Орбан назвал украинского президента одним из тех оппонентов, которым его партия была вынуждена противостоять на выборах, – наряду с привычными мишенями его критики, такими как "левое крыло внутри страны", "международное левое крыло", "брюссельские бюрократы" и американский финансист венгерского происхождения Джордж Сорос.

"Вероятно, мы никогда прежде не выступали так достойно, как сегодня вечером, – сказал Орбан, обращаясь к своим сторонникам в Будапеште. – Такую победу видно даже с Луны – из Брюсселя, во всяком случае, точно".

Тем не менее, эксперты по демократии и оппозиционные политики выражают серьезное беспокойство в связи с тем, что условия, в которых вынуждены действовать различные участники выборов в Венгрии, крайне неравные: партия Орбана создала действующую избирательную систему и контролирует – напрямую и косвенно – большую часть СМИ.

Эти тревоги касательно отступления Венгрии от принципов демократии снова окажутся в центре внимания институтов Евросоюза, которые годами пытались решить проблему усиления автократических наклонностей правительства в Будапеште.

В 2018 году Европарламент принял решение обратиться к 7-й статье Договора о Европейском союзе – предусматривающей введение санкций в том случае, если нарушаются ключевые ценности блока, – однако это не заставило Венгрию изменить курс.

И, хотя Евросоюз удержал средства, предназначавшиеся Венгрии в рамках программы блока по восстановлению после пандемии коронавируса, Будапешт не столкнулся практически ни с какими конкретными последствиями за подрыв демократических норм.

Ожидалось, что за несколько недель до выборов Еврокомиссия запустит новые механизмы по сокращению бюджетных фондов, предназначенных Венгрии, в связи с предполагаемыми нарушениями принципов верховенства закона в этой стране. Однако Еврокомиссия решила подождать – отчасти из-за приближавшихся выборов. Теперь же в адрес Брюсселя зазвучат новые призывы к действию.

Даниэль Фройнд (Daniel Freund), член Европарламента от немецкой партии зеленых, который открыто выступает с критикой в адрес правительства Орбана, сказал, что скоро "появится длинный список несправедливостей" на венгерских выборах и что сам Фройнд продолжит оказывать "давление", чтобы заставить Еврокомиссию сократить финансирование.

Вероятнее всего, в ближайшее время Брюссель вновь вступит в столкновение с правительством Орбана по таким вопросам, как права представителей сообщества ЛГБТК+, независимость судебной системы, миграция и свобода прессы. Стоит отметить, что референдум, проводившийся параллельно с выборами, на котором гражданам предложили ответить на вопросы, касавшиеся ЛГБТК+, был признан несостоявшимся из-за недостаточной явки избирателей.

"Орбо-Венгерская империя"

Успех венгерского лидера на состоявшихся выборах может укрепить его стремление проецировать влияние за границей. Будучи одним из тех европейских лидеров, которые занимают свой пост долгое время, Орбан склонен переоценивать свои возможности в европейской политике.

Он намеревается создать альянс националистических и ультраправых сил в Европе, налаживая крепкие связи с такими политическими фигурами, как Марин Ле Пен во Франции и Маттео Сальвини в Италии.

Премьер-министр Венгрии также пытался укреплять отношения с дружественными Трампу консерваторами по другую сторону Атлантики, добиваясь поддержки со стороны таких медийных персон, как ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson).

Кроме того, Орбан старался проецировать влияние Венгрии в Центральной и Восточной Европе, укрепляя свои позиции среди носителей венгерского языка в соседних странах и вкладываясь в отношения с Западными Балканами. (В воскресенье, 3 апреля, победу на выборах также одержал близкий союзник Орбана – президент Сербии Александр Вучич).

В своей победной речи Орбан поблагодарил союзников "Фидес" за границей. "Это не только наша победа", – сказал он. По его словам, "весь мир" смог увидеть, что христианско-демократическая и консервативная политика – "это не прошлое, это будущее".

Хотя ситуация на Украине в некоторой степени помешала реализации его амбиций – вбив клин между Будапештом и его ближайшими союзниками в Варшаве, – премьер-министр, скорее всего, вновь попытается укрепить свои позиции на международной арене.

Тем не менее, победа Орбана усилит сомнения, окружающие будущее Вышеградской четверки – объединения стран, куда входят Венгрия, Польша, Словакия и Чешская Республика, – единство которой заметно пошатнулось за последние несколько недель. Другие члены этого объединения заняли в отношении России более жесткую позицию, нежели правительство Орбана.

"Мы должны уважать результаты демократических выборов в Венгрии", – заявил депутат Европарламента от чешской правоцентристской Европейской народной партии Томаш Здеховски (Tomáš Zdechovský). Однако он отметил наличие разногласий внутри Вышеградской четверки по Украине и охарактеризовал сотрудничество внутри группы как "очень тяжелое".

По его словам, будет очень жаль, если изоляция Орбана внутри Евросоюза усилится.