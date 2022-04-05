США пытаются задушить Россию, чтобы контролировать Европу

Хуаньцю шибао (Китай): США душат Россию, чтобы контролировать Европу

Причиной эскалации на Украине стали попытки США "задушить" Россию, пишет автор "Хуаньцю шибао". Вашингтон намерен сохранять роль мирового гегемона и поэтому всегда бдительно наблюдает за силами, которые могут бросить ему вызов.

Че Цзяньсинь (车建新)

Российско-украинский кризис, длящийся более месяца, привлек внимание всего мира. На самом деле, подоплекой этой напряженности являются попытки Соединенных Штатов "задушить" Россию. После распада Советского Союза "шоковая терапия", спланированная США, привела к тому, что российская экономика и по сей день находится в стагнации. Пять раундов расширения НАТО на восток означают, что Соединенные Штаты приставили дуло пистолета к дверям России. Зачем, в конце концов, Штаты продолжают преследовать и давить "слабую" Россию?

Глядя на нынешнюю ситуацию, в которой США и Россия демонстрируют абсолютную несовместимость, трудно представить, что более 30 лет назад самой ярой "фанаткой" Америки была Россия. В 1991 году при "содействии" США распался Советский Союз, и с лица земли исчезла страна, которая когда-то соперничала с Америкой. Однако и после развала СССР США не планировали отпускать Россию. Они продолжали навязывать россиянам прекрасный сон: экономика плоха, но ничего страшного, главное скопировать американскую систему, и тогда вы сможете жить в американской мечте; когда государственные предприятия будут полностью приватизированы, экономика России может взлететь, как в США...

Сон был прекрасен, но реальность оказалась жестока. Новорожденная Россия с надеждой смотрела в светлое будущее, отчаянно хотела интегрироваться в западный мир и полностью приняла американский план, включая даже абсурдную "шоковую терапию". Эта политика, длившаяся менее двух лет, дорого обошлась России, и ВВП страны сократился почти вдвое. В феврале 1994 года Борис Ельцин объявил, что отказывается от "шоковой терапии", и признал на выборах 1996 года, что "в прошлом были допущены ошибки в попытке скорректировать реформами экономику и скопировать по западному образцу". Общий ВВП России в 2021 году составил 1,77 триллиона долларов, а ВВП китайской провинции Гуандун в том же году — 1,95 триллионаа долларов. Однако, когда Россия стала независимой в 1991 году, ее ВВП почти в 1,4 раза превышал ВВП всего Китая в то время.

Все они, от Горбачева до Ельцина и Путина, верили в "добрую волю" Соединенных Штатов по отношению к России. В 1992 году Ельцин сказал в своем выступлении перед Конгрессом США: "Мы приглашаем американский частный капитал выйти на уникальный и неосвоенный рынок России, и мы верим, что Запад нам поможет". В своем выступлении о российско-украинской ситуации Владимир Путин также упомянул, что спрашивал президента США Билла Клинтона, что Вашингтон думает о вступлении России в НАТО.

Не столь давние пять последовательных раундов расширения НАТО на восток, несомненно, заставили Россию очнуться. В 1999 году к НАТО присоединились Чехия, Польша и Венгрия, в 2004 году — Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Словения, в 2009 году присоединились Албания и Хорватия, в 2017 году — Черногория, а в 2020 году — Северная Македония. Если бы желание Украины попасть в НАТО осуществилось, это бы означало, что "подлетное время до Москвы крылатых ракет "Томагавк" составило бы менее 35 минут, баллистических ракет из района Харькова — 7–8 минут, а гиперзвуковых ударных средств — 4–5 минут". Это оригинальные слова Путина из его телеобращения к народу.

В конечном итоге у России больше не осталось иллюзий по поводу США. Путин сказал: "Ответ только один! Дело не в нашем политическом режиме и не в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна как Россия". Загнанная в угол, Россия начала давать отпор, и нынешний российско-украинский кризис — это уменьшенная копия мировой ситуации.

Соединенные Штаты часто направляли меч на Россию и загоняли ее в угол: но их цель состоит не только в том, чтобы задавить Россию, но и в том, чтобы получить контроль над Европой. Почему в глазах общественности Европа, которая издавна считалась "слепо идущей на поводу" у Соединенных Штатов, вдруг превратилась в еще одну из мишеней? Просто представьте, что было бы, если бы Россия помирилась с Европой или даже полностью интегрировалась в ЕС? С военным примирением между Россией и Европой враг непосредственно у европейских ворот, угрожающий ее безопасности, прекратит существовать, и Европа более не будет нуждаться в военной "защите" США, тогда какой смысл будет в существовании НАТО во главе с Америкой? Будут ли причины для продолжения военного присутствия США в Европе? Ответ, конечно же, нет. Как бы Россия не "бездельничала, демонстрируя отсутствие угрозы", США должны продолжать делать ее врагом номер один, который угрожает европейской безопасности, потому что только существование "условного врага" дает Вашингтону право размещать войска на европейском континенте и возглавлять армию ЕС.

С точки зрения экономики Россия и Европа очень дополняют друг друга, особенно в области энергетики. Россия обладает богатыми запасами нефти и природного газа, а это как раз то, в чем больше всего нуждается Европа, испытывающая недостаток энергии, но обладающая передовыми технологиями. Поэтому канцлер Германии Ангела Меркель многократно поддерживала и продвигала строительство "Северного потока — 2" — газопровода, способного ежегодно перегонять 55 миллиардов кубометров природного газа с морского побережья России в Германии, ведь если бы он был запущен, это могло бы значительно облегчить энергетический кризис в Европе. Однако в процессе строительства проект неоднократно блокировался Соединенными Штатами. Как только Россия, основываясь на энергетическом секторе, глубоко интегрируется в европейскую экономику, или две стороны даже сформируют единую экономику, это станет катастрофой для Соединенных Штатов: не говоря уже о бизнесе по продаже энергоносителей в Европу по высоким ценам, ключевой проблемой будет то, что единая и могущественная Европа не только выйдет из-под контроля, но и начнет напрямую угрожать гегемонии США.

Кроме того, угроза гегемонии доллара со стороны евро также является одной из причин, по которым Соединенные Штаты должны жестко контролировать Европу. Евро, существующий уже 20 лет, является второй по величине валютой в мире. Хотя его статус все еще отстает от доллара, он имеет тенденцию к росту. Согласно последним данным Международного валютного фонда (по состоянию на третий квартал 2021 года), совокупные валютные резервы стран и регионов по всему миру составляют около 12,83 триллионадолларов, из которых на доллар приходится около 59,15%, а на евро — около 19,12%. В глобальной пропорции платежных валют на доллар приходится 40,51%, а вторым является евро, доля которого составляет 36,65%. Если в будущем евро обгонит доллар, а другие валюты еще больше поглотят его долю, это в корне пошатнет нынешнюю ситуацию, в которой США используют доллар для получения прибыли, не шевеля при этом и пальцем, и это, несомненно, станет большим ударом по сохранению Америкой статуса мирового гегемона.

Помимо отчаянных попыток Вашингтона подавить евро, в мире уже наблюдаются признаки "дедолларизации". Некоторые саудовские СМИ сообщили, что Саудовская Аравия рассматривает возможность расчетов по экспорту нефти в Китай в юанях. Процесс "дедолларизации" в китайско-российской расчетно-платежной системе продолжает ускоряться. Евразийский экономический союз объявил в этом месяце, что его члены, включающие Россию, Казахстан, Белоруссию, Киргизию и Армению, достигли договоренности о поэтапном внедрении таможенных расчетов в национальных валютах, и валютой расчетов в основном будут российские рубли.

Общеизвестно, что Соединенные Штаты в основном полагаются на свои "три главных оружия", — доллар, технологии и военные действия, — чтобы поддерживать мировую гегемонию. Каждое из этих "трех главных видов оружия" должно обеспечивать прочный захват мирового господства, чтобы Соединенные Штаты стабильно занимали позицию глобального лидера. В дополнение к только что упомянутым усилиям по подавлению евро и обеспечению лидирующего положения доллара Соединенные Штаты на каждом шагу стараются укрепить свои позиции в области технологий и военной отрасли.

Что касается технологий, Соединенные Штаты уже ощутили, что в науке и технике Китай наступает им на пятки, поэтому на уровне национальной стратегии принялись подавлять китайские научно-технологические области. В конце 2017 года Соединенные Штаты обвинили Китай в "краже прав американской интеллектуальной собственности" и потребовали ограничить "слияния и поглощения Китая в чувствительных технологических областях". Был запрещен экспорт в КНР высокотехнологичного оборудования или продукции, произведенной по американским технологиям. США даже потребовали от своих союзников запретить закупки оборудования Huawei 5G.

В военном отношении Соединенные Штаты в основном полагаются на присутствие своих войск по всему миру, а развязанные ими войны включают в себя и опосредованные войны. Например, российско-украинский кризис на самом деле является конфликтом между Россией и Соединенными Штатами, а Украина является лишь военным "представителем" Соединенные Штаты. Но по мере того, как день ото дня гегемония США ослабевает, они все чаще начинают отказываться от своих военных марионеток — использовав один раз, они бросают их.

Недавно президент США Джо Байден высказался в Варшаве, столице Польши, по поводу напряженности между Россией и Украиной и заявил, что Украина в настоящее время не является членом НАТО, поэтому Соединенным Штатам нет необходимости напрямую вмешиваться в конфликт. Прямолинейные высказывания Байдена, несомненно, образумили тех приспешников, которые были готовы выступать в роли "пешек" Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты хотят сохранять свой статус мирового лидера и продолжать быть мировым гегемоном и потому всегда бдительно наблюдают за силами, которые могут бросить им вызов. Они не захотели терпеть сильную и могущественную Россию и единую Европу и точно так же не станут мириться с мощным и богатым Китаем, который придерживается независимой линии. От распада Советского Союза до нынешней загнанной в угол России — теперь мы ясно видим, что компромиссы и капитуляция в борьбе с врагом приведут только к его еще большей жадности. Мы должны отказаться от иллюзий и всегда быть готовыми к бою.

Че Цзяньсинь (车建新) — председатель Red Star Macalline