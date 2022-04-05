В прессе США: Турецкие беспилотники не спасут Киев от поражения

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В российско-украинском вооруженном конфликте значительную роль играет «беспилотная» составляющая. И Киев, и Москва активно применяют дроны для разведки и ударных миссий.

Об этой стороне российской спецоперации на Украине рассуждают авторы статьи, опубликованной американским журналом Defense News.

Различные беспилотные средства, применяемые РФ, показали себя с самой лучшей стороны. На вооружении ВСУ находятся созданные в Турции БПЛА Bayraktar TB2. вклад которых в победу Азербайджана в последнем карабахском конфликте был значительным.

Но турецкие беспилотники не спасут Киев от поражения, так как в небе над Украиной господствует боевая авиация ВКС РФ, с которой эти летательные аппараты соперничать не способны. Кроме того, по мере продвижения российских войск по территории Украины эффективность «Байрактаров» снижается в еще большей степени, ведь при этом к операции подключаются и наземные средства ПВО.

Также, возможности турецкого дрона значительно ограничивает то, что им управляют с земли, а не по спутниковой связи.

Да и в наличие у ВСУ их не так уж много. Авторы статьи в американском издании предполагают, что у украинских военных имеется около двух десятков Bayraktar TB2.

В прессе США прогнозируют, что в дальнейшем, по мере закрепления успеха наступательной операции, российские военные станут еще активнее применять свою беспилотную авиацию, а также усиливать противовоздушную защиту войск от существующих и потенциальных угроз.