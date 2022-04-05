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Российская газета

Мотострелки Северного флота отработали тактику боя в Арктике

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Арктическая мотострелковая бригада армейского корпуса Северного флота отработала тактику позиционного боя в условиях Заполярья. В районе поселка Алакуртти Мурманской области подразделения бригады провели батальонное тактическое учение, сообщили в пресс-службе Северного флота. В нем участвовали более 500 военнослужащих, около 80 единиц боевой и специальной техники.

Бойцы выполняли временные нормативы по приведению в высшую степень боевой готовности, совершили марш в назначенные районы, тренировались отражать нападения противника, преодолевали условно зараженные участки местности.

- С помощью беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" военнослужащие выполнили задачи по разведке, а затем управляли огнем и корректировали артиллерийские удары самоходных артиллерийских установок 2С-1 "Гвоздика" и минометного комплекса калибра 120 миллиметров 2С12 "Сани", которые были удалены на 3-7 километров от поражаемых целей, - отметили в пресс-службе СФ.

Все выявленные цели артиллеристы поразили максимально эффективно.

В ходе учений хорошо показали себя зенитчики - с помощью переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" они поразили все учебные цели на предельных дальностях.

Арктические мотострелки отрабатывали слаженность действий при стрельбе из стрелкового оружия, гранатометов РПГ-7, АГС-17, ПЗРК "Игла", боевых машин. Их цели имитировали бронетехнику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника на расстоянии от 100 метров до 3 километров.

Учением руководил командир отдельной мотострелковой бригады полковник Александр Безбородов. По его словам, подразделения отлично справились с поставленными задачами.


Алексей Михайлов (Мурманская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С12 Сани
АГС-17
РПГ-7
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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