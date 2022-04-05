Китай будет поддерживать Россию. Но по-тихому

Труд (Болгария): мистер Си и будущее мира

Центр будущего мира – Азия. И в Пекине, и в Вашингтоне это знают наверняка, пишет "Труд". Поэтому в США задаются вопросом, как Китай отреагирует на стремление изолировать Россию. Автор статьи считает, что у КНР есть две веские причины поддерживать Москву.

Калина Андролова

На недавней встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина председатель КНР обратился к своему американскому коллеге со словами: "Китай и США должны взять на себя международные обязательства и стремиться к миру". Звучит как дипломатическое клише, но на самом деле Си Цзиньпин говорит: "Вы больше не можете править в одиночку". Очевидно, что США это принимают медленно и неохотно – и Байден в своем выступлении заявил, что грядет новый мировой порядок. Слова президента США "гиперзвуковое оружие — это обычные ракеты, но их невозможно обнаружить", — это признание того, что Америка вынуждена принять предстоящие изменения. Изменения будут зависеть от способности России управлять начатыми процессами – победа всегда достается не тому, кто сильнее, а тому, кто умнее.

Центр будущего мира – Азия. И в Пекине, и в Вашингтоне это знают наверняка. Поэтому один из самых важных вопросов, которые задают американские стратеги, — как Китай отреагирует на изоляцию России? Подвергнет ли Китай свою экономику риску, чтобы поддержать Путина? Или наоборот – извлечет из этого пользу? Соединенные Штаты настаивают на солидарности в связи с санкциями против России, но президент США вряд ли позволит себе слишком сильно давить на Китай, поскольку международная система, какой мы ее знаем сегодня, может рухнуть окончательно. На вчерашнем виртуальном саммите между представителями ЕС и Китая китайское государство попросили не поддерживать молчаливо Россию, если оно хочет иметь хорошие отношения с Европой. Однако китайцы не проявляют особого интереса к Украине, напротив, в заявлении китайского информационного агентства Синьхуа говорится, что Китай призвал ЕС "проводить более независимую внешнюю политику", подразумевая близость ЕС и США.

У Китая есть две основные причины поддерживать Россию, продолжая с ней экономические отношения. Во-первых, Китай внимательно следит за тем, как Европа уходит под воду, и прекрасно улавливает основной принцип: США решают задачи своей национальной доктрины мирового господства, а Европа за это расплачивается – санкциями, отказом от газа, беженцами, расходами на вооружение, потерей российского рынка, политическими и экономическими барьерами, отделяющими от враждебной России и т.д. Во-вторых, Китай стремится к мировому господству и не согласен быть младшим партнером США в неформальной лидерской группе G-2. Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд даже говорил о "большой тройке" — США, Китае и ЕС. Увы, события последнего месяца показывают, что Европа – всего лишь контролируемый буфер против грядущих глобальных претензий со стороны Азии - России и Китая.

Китай давно отмечает деятельность США, направленную против подъема китайского государства. Америка пытается предотвратить азиатский регионализм, возглавляемый Китаем, а также помешать ему на пути к мировому господству. Вашингтон даже изменил название своей азиатско-тихоокеанской стратегии на индо-тихоокеанскую, чтобы интегрировать Индию как единственный возможный противовес Китаю. Еще в 2007 году США включили Индию в QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности – США, Индия, Япония, Австралия), единственная цель которого – сдерживание Китая. В прошлом году союз даже проводил военные учения в Бенгальском заливе, отрабатывая совместное противодействие "китайской угрозе".

Китай воспринимает Тайвань как мятежную провинцию, которая должна войти в состав китайского государства. В настоящий момент китайцы просчитывают, как на их притязание отреагирует западный мир. Поэтому Китай, как и Россия, выступил против "дальнейшего расширения НАТО", подразумевая растущую роль альянса в Индо-Тихоокеанском регионе. Китай наращивает боевые возможности, модернизирует ядерное оружие, претендует почти на все спорное Южно-Китайское море, строит искусственные острова и размещает военные базы. Он ведет военно-морской спор с Японией в Восточно-Китайском море и сталкивается на границах с Индией. Как и планировалось, повсюду полыхают региональные конфликты.

Пекин всегда оспаривал американскую глобализацию, отмечая, что она обсуживает интересы транснационального капитала. Недавно в гонконгской газете South China Morning Post появился такой заголовок: "Мир против господства Запада, а не демократии". Китай и Россия часто выступают единым фронтом против действий, которые они рассматривают как вмешательство Запада в их внутренние дела. Полностью осознавая причины военной операции, Китай считает реакцию России на Украине чрезмерной и решительно выступает против возрождения менталитета времен холодной войны - создания конфронтации между блоками. Незадолго до начала спецоперации Россия подписала с Китаем газовые и нефтяные контракты на $117,5 млрд, а "Газпром" заявил о готовности спроектировать газопровод "Союз Восток" через Монголию в Китай. Санкции подталкивают Россию к еще большему сближению с Китаем. В какой-то степени именно от Си Цзиньпина сейчас зависит, что будет с Россией. Поскольку Россия отрезана от мира, а китайцы руководствуются исключительно собственными интересами, они будут получать сырье на более выгодных условиях, захотят приобрести некоторые военные технологии, а также принять участие в крупных российских энергетических проектах в Азии. Китай будет тихо поддерживать Россию, ведь Россия – маленькая цель, а большая – Китай.