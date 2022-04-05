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Российская газета

Вице-премьер Борисов сообщил Путину о работе над нетрадиционными видами вооружения

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Источник изображения: Михаил Климентьев / РИА Новости

К середине 2023 года госпрограмма вооружения будет представлена на утверждение президента. О ее подготовке и выполнении гособоронзаказа шла речь на встрече главы государства и вице-премьера Юрия Борисова в Ново-Огарево.

Госпрограмма вооружения будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы, сообщил вице-премьер.

Несмотря на беспрецедентные санкции, из-за которых сократились поставки, а материалы стали дороже, выполнение гособоронзаказа было и остается безусловным приоритетом для оборонно-промышленного комплекса, также заявил Борисов. По результатам прошлого года уровень его выполнения составил не менее 98 процентов, а в этом году идет с опережением по ряду показателей.

Идет работа по ускорению темпов и объемов импортозамещения с поддержкой системообразующих отраслей, сообщил зампред кабмина.


Кира Латухина

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  • В новости упоминаются
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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