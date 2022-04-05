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Российская газета

Видео: Российский "Аллигатор" разнес бронетехнику ВСУ

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Минобороны России распространило очередное видео о боевом применении новейшего разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" в ходе специальной военной операции на Украине. Сюжет сопровождается кадрами объективного контроля и пояснениями летчиков. Винтокрылая машина пускает всего одну ракету - и бронетехника противника разлетается на куски.


О том, как выполнялось это задание, рассказал командир экипажа Ка-52. Доклад по-военному лаконичный, ни одного лишнего слова. "С дальней дистанции подошли, обнаружили, опознали. Доложили. Получили разрешение на применение. Применили. Система зафиксировала применение. Потом подошли поближе, отработали неуправляемым ракетным вооружением", - отчеканил офицер.

Добавим, что "Аллигатор" может подлететь к позициям противника совершенно незаметно. И внезапно ударить по ним ракетами. Либо "Атакой", наводящейся по лазерному лучу, либо более мощным "Вихрем". Эта ракета с тандемной кумулятивной боевой частью пробивает броню до 900 мм - такой удар ни один танк не выдержит. Ракеты сверхзвуковые, поэтому "Аллигатор" может обстреливать сразу несколько наземных целей. Причем делать это как днем - с дальности до 10 километров, так и ночью - с 8 км.

Когда надо, экипаж пускает в ход расположенную по правому борту вертолета крупнокалиберную скорострельную пушку 2А42 калибра 30 мм. По точности стрельбы с ней не сравнится ни одна винтокрылая машина в мире. К тому же на Ка-52 очень приличный запас выстрелов к этой пушке - их на борту 470.

Чтобы избежать ответного огня, "Аллигатор", отработав по цели, уходит на максимальной скорости. Вообще-то сбить Ка-52 - очень непростая задача. Активная защита вертолета неоднократно спасала жизни экипажу в боевой обстановке. В момент опасности срабатывала электроника бортового комплекса обороны "Витебск". Она подсказывала, где именно летит вражеская ракета с инфракрасной головкой самонаведения.

Блоки "Витебска" размещаются внутри фюзеляжа или на внешних узлах крепления Ка-52. Туда интегрирована аппаратура разведки оптического и радиотехнического диапазона, оборудование постановки помех и набор так называемых расходуемых средств радиоэлектронной борьбы. К ним, в частности, относятся отстреливаемые и буксируемые ловушки. При правильном маневрировании они защитят вертолет от управляемых ракет, выпущенных с ближней дистанции.

Кстати говоря, экипаж "Аллигатора", сюжет о котором подготовили в Минобороны РФ, учить таким маневрам не надо. И командир, и штурман имеют боевой опыт. Еще до спецоперации на Украине оба участвовали в разгроме международных террористов в Сирии.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
2А42
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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