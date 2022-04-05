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Военное обозрение

Учитывая украинский опыт, тайваньские военные тренируются применять «Джавелины»

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Источник изображения: topwar.ru

В Тайбэе внимательно изучают опыт сопротивления ВСУ Вооруженным силам России, опираясь на официальные киевские источники. Учитывая украинский опыт, тайваньские военные тренируются применять «Джавелины» против китайских танков, если они вдруг высадятся на острове.

Об этом сообщается в газете South China Morning Post (SCMP, КНР).

На Тайване, разумеется, знают, что ВСУ применяли ПТРК Javelin против бронетехники РФ, но им вряд ли известно, сколько таких противотанковых комплексов стало трофеями российских военных и передано Народной милиции ДНР и ЛНР.

И вот, на прошлой неделе тайваньские морские пехотинцы совместно с армейскими подразделениями островных Вооруженных сил применяли ПТРК американского производства для уничтожения танков-мишеней. Они проверяли эффективность данного оружия на случай вторжения войск материкового Китая. В учениях была задействована 66-я бригада морской пехоты, одно из подразделений которой занимается охраной столицы государства города Тайбэя. Маневры проходили в Пинтуне, на юге острова. Вместе с морпехами тренировались военнослужащие Сухопутных и Военно-воздушных сил.

Осенью 2020 года на Тайване прошли командно штабные учения. Они показали, что даже с американской помощью оборона острова не способна ничего противопоставить высадке крупного десанта Вооруженных сил КНР.

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Javelin ПТРК
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