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Российская газета

Страны НАТО не спешат делиться боевой техникой с Украиной

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Источник изображения: synaxonag / wikimedia.org

Вооруженные формирования Украины в настоящее время из-за значительных потерь испытывают серьезные проблемы с количеством бронетехники, имеющейся в частях и подразделениях. Не хватает танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских орудий.

Поэтому, как сообщается, находящиеся в Киеве чиновники военного ведомства буквально клянчат оружие у различных стран, входящих в блок НАТО. Правда, большинство из них не спешат делиться своим имуществом. Например, Великобритания уже отказала в поставках основных боевых танков Challenger 2, однако пообещала 155-мм САУ AS-90, которые, якобы, уже начали прибывать в Польшу.

Американцы решили найти Т-72, но где - пока не ясно, вероятно, их затребуют у стран Восточной Европы, еще имеющих на вооружении "семьдесят вторые", или у ранее закупавших такую технику государств "третьего мира".

ВСУ, по данным Welt, хотели получить у Бундесвера 100 БМП Marder, которые, несмотря на то что их производство было закончено еще в 1975 году, продолжают оставаться в строю. Правда, более чем из двух тысяч в настоящее время эксплуатируются около четырех сотен. Часть из них прошла серьезную модернизацию, которая улучшила защищенность как от малокалиберных снарядов, так и от мин и фугасов.

Немцы отказали в поставках этой техники, согласившись с отправкой из Чехии старых БМП-1, которые были еще у ННА ГДР и некоторое время эксплуатировались в Швеции. Сейчас эти уже давно выработавшие ресурс машины требуют ремонта.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Украина
Чехия
Швеция
Продукция
Challenger 2
БМП-1
Т-72
Проекты
NATO
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