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РИА Новости

В новую программу вооружения РФ войдет роботизированное оружие

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Макет перспективной боевой экипировки от Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения "Ростех"
Макет перспективной боевой экипировки от Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 4 апреля/ Радио Sputnik. Целью новой государственной программы вооружения России является создание таких видов оружия, как кинетическое, а также оружие направленной энергии, заявил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Новая ГПВ (государственная программа вооружений, – ред.) будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля, распространенного по итогам встречи.

Вице-премьер также рассказал главе государства о системной работе по ускорению импортозамещения.

Ранее радио Sputnik рассказало, как президент США Джо Байден оценил возможности российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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Страны
Россия
США
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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