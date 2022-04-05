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РИА Новости

Зеленский посетил Бучу

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу.
Источник изображения: © AFP 2022 / Ronaldo Schemidt

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский посетил Бучу и Ирпень, сообщает украинское издание "Зеркало недели".

"Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу и Ирпень", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Лишенный мандата депутата Верховной рады Илья Кива в свою очередь заявил, что Зеленский приехал для личной пропаганды и усиления эффекта от нового фейка-постановки. "Когда войска РФ покинули Киевскую область, в Киев срочно был доставлен лицедей Зеленский. Для личной пропаганды и усиления эффекта от нового фейка-постановки, устроенного Киевской территориальной обороной - "зверства Российской армии над мирным населением", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.

В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
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