ВМС США официально ввели в строй атомную субмарину USS Delaware

Американский флот официально вооружился новой атомной субмариной типа Virginia. Вчера, 3 апреля, пресс-служба Минобороны США объявила о проведении торжественной церемонии передачи в боевой состав флота подводной лодки USS Delaware.

Субмарина USS Delaware (SSN 791) была спущена на воду в 2018 году. Она стала последней субмариной модификации Block III. Но, учитывая ситуацию с COVID-19, церемония перехода на боевую службу тогда прошла без традиционной торжественной части. Теперь же первая леди США Джилл Байден и президент Джо Байден официально передали в эксплуатацию подводную лодку USS Delaware. Церемония проходила в порту Уилмингтон в штате Делавэр.

Субмарина USS Delaware Источник изображения: defense.gov

Субмарины типа Virginia предназначены для борьбы с подлодками на больших глубинах (до 500 м), а также для действий в прибрежной зоне. «Вирджинии» могут вести разведку, доставлять к побережью подразделения специального назначения, осуществлять постановку помех и подводное минирование, а также выполнять другие виды подводных работ (в частности, поисково-спасательные). Подлодка оснащена пусковыми установками для крылатых ракет Tomahawk и торпедными аппаратами. Экипаж субмарины насчитывает 134 человека.

Длина подлодок типа Virginia составляет 114,9 м, ширина — 10,3 м, водоизмещение — 7800 т. Максимальная глубина погружения превышает 500 м. Атомный реактор S9G, рассчитанный на 33 года беспрерывной работы, вырабатывает достаточно энергии, чтобы водомётный движитель развивал скорость в 25 узлов (46 км/ч). Каждая последующая модификация субмарин имеет незначительные отличия в компоновке, вооружении и составе экипажа.