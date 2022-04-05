Юрий Борисов: к середине 2023 года новая ГПВ будет представлена на утверждение главы государства

ЦАМТО, 4 апреля. Работа по подготовке исходных данных для очередной государственной программы вооружения (ГПВ) завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом президенту России Владимиру Путину доложил 4 апреля заместитель председателя правительства Юрий Борисов.

По словам Ю.Борисова, "новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы".

Ю.Борисов добавил, что "правительством сегодня на системной основе ведется работа по ускорению темпов и объемов импортозамещения с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей".

Ю.Борисов также сообщил, что "правительством сделано многое для обеспечения устойчивости ОПК. Увеличены авансовые платежи при закупках электронной компонентной базы до 100 проц. Предоставлено право заключать контракты по государственному оборонному заказу (ГОЗ) с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, не превышающим показатели ГОЗ, без регистрации в ФАС".

"Несмотря на беспрецедентные санкции, повлекшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остается безусловным приоритетом для российского ОПК", – отметил Ю.Борисов.

"По результатам прошлого года уровень его выполнения составил не менее 98 проц. и в текущем году идет с опережением по некоторым показателям", – подчеркнул заместитель председателя правительства.