В Санкт-Петербурге создается система мониторинга полетов беспилотных воздушных судов

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Компании "НПО "Алмаз" и "Флай Дрон" подписали соглашение с двумя профильными комитетами правительства Санкт-Петербурга соглашение о реализации пилотного проекта, направленного на создание инфраструктуры, обеспечивающей полёты беспилотных воздушных судов.

"Проект включает в себя возможность отработки и тестирования носителей, компонентов, технологий и инфраструктуры для полётов беспилотных воздушных судов над Санкт-Петербургом. Реализация данного проекта позволит пользователям "беспилотников" осуществлять легально согласованные и наблюдаемые полёты. А городским властям - в автоматическом режиме верифицировать каждого пользователя воздушного пространства", - сказано в сообщении пресс-службы концерна "Алмаз-Антей", распространённом в понедельник.

По информации пресс-службы, первый в России совместный проект объединит развёрнутую в Санкт-Петербурге систему мониторинга полётов пилотируемых и беспилотных воздушных судов с городскими сервисами, а также с разрабатываемой цифровой платформой для подачи заявок и получения разрешений на полёты.

"Инновационная система мониторинга полетов над мегаполисом разработана с целью повышения безопасности использования воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Она позволяет осуществлять непрерывный автоматизированный мониторинг полётов воздушных судов, фиксировать нарушения/отклонения от действующих требований по использованию воздушного пространства", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что система имеет масштабируемую архитектуру и способна обеспечивать устойчивое обнаружение и сопровождение воздушных объектов на высотах до полутора тысяч метров.

"Существующую систему мониторинга к лету 2022 года предполагается дополнить пилотной версией цифровой платформы, разрабатываемой компанией "Флай Дрон" и позволяющей внешним пилотам подавать электронный запрос на совершение полёта, а также иметь весь необходимый функционал современных цифровых технологий для рассмотрения подобных запросов. Кроме того, новая цифровая платформа предоставит возможность владельцам дронов не просто совершать "хобби-полёты", а предложить себя в качестве аутентифицированного Госуслугами исполнителя авиационных работ по размещенным в системе заказам с возможностью защищенных расчетов", - информирует пресс-служба.

В концерне ВКО "Алмаз-Антей" рассчитывают, что проект будет представлять высококонкурентный международный продукт, успешно продаваемый на внешнем рынке.

"В рамках запланированного на ноябрь 2022 года форума "Транспорт России" на площадке в Гостином Дворе (город Москва) планируется продемонстрировать пилотную версию системы мониторинга", - сказано в сообщении.