Войти
Интерфакс-АВН

В Санкт-Петербурге создается система мониторинга полетов беспилотных воздушных судов

687
0
0
БПЛА в небе
БПЛА в небе.
Источник изображения: icdn.lenta.ru

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Компании "НПО "Алмаз" и "Флай Дрон" подписали соглашение с двумя профильными комитетами правительства Санкт-Петербурга соглашение о реализации пилотного проекта, направленного на создание инфраструктуры, обеспечивающей полёты беспилотных воздушных судов.

"Проект включает в себя возможность отработки и тестирования носителей, компонентов, технологий и инфраструктуры для полётов беспилотных воздушных судов над Санкт-Петербургом. Реализация данного проекта позволит пользователям "беспилотников" осуществлять легально согласованные и наблюдаемые полёты. А городским властям - в автоматическом режиме верифицировать каждого пользователя воздушного пространства", - сказано в сообщении пресс-службы концерна "Алмаз-Антей", распространённом в понедельник.

По информации пресс-службы, первый в России совместный проект объединит развёрнутую в Санкт-Петербурге систему мониторинга полётов пилотируемых и беспилотных воздушных судов с городскими сервисами, а также с разрабатываемой цифровой платформой для подачи заявок и получения разрешений на полёты.

"Инновационная система мониторинга полетов над мегаполисом разработана с целью повышения безопасности использования воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Она позволяет осуществлять непрерывный автоматизированный мониторинг полётов воздушных судов, фиксировать нарушения/отклонения от действующих требований по использованию воздушного пространства", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что система имеет масштабируемую архитектуру и способна обеспечивать устойчивое обнаружение и сопровождение воздушных объектов на высотах до полутора тысяч метров.

"Существующую систему мониторинга к лету 2022 года предполагается дополнить пилотной версией цифровой платформы, разрабатываемой компанией "Флай Дрон" и позволяющей внешним пилотам подавать электронный запрос на совершение полёта, а также иметь весь необходимый функционал современных цифровых технологий для рассмотрения подобных запросов. Кроме того, новая цифровая платформа предоставит возможность владельцам дронов не просто совершать "хобби-полёты", а предложить себя в качестве аутентифицированного Госуслугами исполнителя авиационных работ по размещенным в системе заказам с возможностью защищенных расчетов", - информирует пресс-служба.

В концерне ВКО "Алмаз-Антей" рассчитывают, что проект будет представлять высококонкурентный международный продукт, успешно продаваемый на внешнем рынке.

"В рамках запланированного на ноябрь 2022 года форума "Транспорт России" на площадке в Гостином Дворе (город Москва) планируется продемонстрировать пилотную версию системы мониторинга", - сказано в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.02.2022
В России обновят систему предупреждения о ракетном нападении
26.07.2021
Замглавы "Алмаз-Антей" Савицкий: перехватчик дронов "Волк" может перехватывать "посылки" в тюрьмы
19.11.2019
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на выставке "Транспорт России" возможности холдинга в сфере аэронавигации
25.09.2015
"Тор" прикрыл Курилы
23.05.2014
ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» примет участие в Международной выставке «KADEX-2014»
22.04.2011
Воздушно-космический кафтан для России
13.08.2009
Полеты ВВС «во сне и наяву»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 18:50
  • 21993
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.04 17:18
  • 4
Британский премьер будет убеждать Германию в необходимости усиления давления на Россию - СМИ
  • 05.04 17:07
  • 4
Коллапс украинской оборонной промышленности и топливного сектора: статистика уничтоженных военных заводов и НПЗ Украины с 24 февраля
  • 05.04 17:03
  • 55
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 05.04 16:40
  • 9
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 05.04 13:42
  • 1
Китай будет поддерживать Россию. Но по-тихому
  • 05.04 13:00
  • 25
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 05.04 09:02
  • 53
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 05.04 08:46
  • 4
"Нам будет что показать". Эксперт о создании в РФ качественно нового оружия
  • 04.04 15:20
  • 1
Неприемлемый ущерб
  • 04.04 12:56
  • 106
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 04.04 11:12
  • 1
Единственный в мире танк "Объект 279" поставили на ход
  • 04.04 11:11
  • 2
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 04.04 10:36
  • 3
Макрон намерен вместе с ЕС бороться против "возращения империй"
  • 04.04 10:34
  • 4
Руководители бюджетных учреждений, обвиняющие РФ, должны покинуть свои должности - Володин