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Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" объявил об успешном завершении испытаний комплекса обеспечения безопасности в аэропорту

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ROSC-1
ROSC-1.
Источник изображения: © Пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Успешно завершены государственные испытания комплекса ROSC-1 в самарском аэропорту, сообщили в понедельник в пресс-службе концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"В международном аэропорту "Курумоч" (Самара) успешно завершены государственные приемочные испытания радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности критически важных объектов ROSC-1. В ходе испытаний была подтверждена высокая эффективность комплекса в условиях действующего аэропорта", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что комплекс ROSC-1 может быть использован для обнаружения и противодействия несанкционированным полетам беспилотников, включая мини- и микро-БЛА, в районе аэропорта.

"Важным свойством ROSC-1 является возможность использования комплекса при орнитологическом обеспечении безопасности полетов - как в оперативной работе, так и для статистической обработки орнитологической информации", - сказали в пресс-службе.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
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