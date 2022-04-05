"Алмаз-Антей" объявил об успешном завершении испытаний комплекса обеспечения безопасности в аэропорту

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Успешно завершены государственные испытания комплекса ROSC-1 в самарском аэропорту, сообщили в понедельник в пресс-службе концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"В международном аэропорту "Курумоч" (Самара) успешно завершены государственные приемочные испытания радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности критически важных объектов ROSC-1. В ходе испытаний была подтверждена высокая эффективность комплекса в условиях действующего аэропорта", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что комплекс ROSC-1 может быть использован для обнаружения и противодействия несанкционированным полетам беспилотников, включая мини- и микро-БЛА, в районе аэропорта.

"Важным свойством ROSC-1 является возможность использования комплекса при орнитологическом обеспечении безопасности полетов - как в оперативной работе, так и для статистической обработки орнитологической информации", - сказали в пресс-службе.