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Российская газета

Видео: Расчет комплекса "Панцирь-С1" сбил 7 самолетов и 1 вертолет ВСУ

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Самоходный зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь С-1" показал высокую эффективность в ходе специальной военной операции на Украине. Минобороны РФ опубликовало видео, посвященное его боевой работе.


Командир расчета "Панциря" показал восемь звезд на его борту. Это - количество уничтоженных зенитчиками воздушных целей. Если быть совсем точным, расчет сбил семь самолетов и один вертолет противника. Результат, скажем прямо, впечатляющий.

Комплекс "Панцирь С-1" также эффективно работает и по вражеским беспилотникам. Это многократно доказано в Сирии, а теперь подтверждается в процессе спецоперации на Украине. Там расчеты ПВО круглосуточно контролируют небо над позициями российских войск. Радары комплекса "видят" воздушную цель на расстоянии до 100 километров. Для уничтожения крупных объектов вроде самолета или вертолета имеются 12 ракет.

Кроме того, на "Панцире" стоит пара двуствольных скорострельных пушек калибра 30 мм и 1400 выстрелов к ним. Такой арсенал позволяет при любой погоде поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения, находящиеся на дальности от 1,2 до 20 километров и на высотах от 15 метров до 15 км.

Чтобы самим не попасть под удар ВСУ, мобильные "Панцири" время от времени меняют дислокацию. А на новом месте всего за десять секунд переходят из дежурного режима в боевой.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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