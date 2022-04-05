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Российская газета

Украинские пушки МТ-12 "Рапира" так и не получили управляемые ракеты

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Источник изображения: OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine / wikimedia.org

Противотанковые 100-мм пушки МТ-12 "Рапира", известные также как 2А29, являлись самыми массовыми буксируемыми орудиями на Украине. В частях и подразделениях, а также на базах хранения находилось более пяти сотен единиц. Это практически столько же, сколько имеется гаубиц Д-20, Д-30, 2А36 "Гиацинт-Б" и 2А65 "Мста-Б" вместе взятых.

Они достаточно активно применялись националистическими вооруженными формированиями во время проведения карательной операции против народных республик Донбасса в 2014-2015 годах. Часть уничтожены в боях, другие были просто брошены в исправном состоянии.

В последние годы "Рапиры" регулярно демонстрировались в различных пропагандистских материалах украинских средств массовой информации, сообщалось об их модернизации.

Упоминалось, что на них устанавливаются новые прицелы, "позволяющие обнаруживать цели в условиях ограниченной видимости", а также говорилось о применении неких "высокотехнологичных систем удержания цели". Правда, какие-то особые подробности не приводились.

В 2018 году появилась информация об оснащении пушек противотанковыми ракетами с лазерным наведением Р-111 "Стугна". Их максимальная дальность стрельбы - 5000 метров. Они имеют тандемную боевую часть, способную пробивать 550 мм брони, находящейся за динамической защитой. По современным меркам эти характеристики считаются довольно скромными. Масса ПТУР - 24,5 кг.

Все преподносилось как значительное достижение. На самом деле в Советской армии еще в 1980 году для МТ-12 был принят на вооружение комплекс управляемого вооружения 9К116 "Кастет", доработанные варианты которого превосходят "Стугну" как по дальности, так и по бронепробиваемости.

Однако, как оказалось в реальности, все разговоры о модернизации этих орудий - блеф, а изготовляемые ПТУР по демпинговым ценам сбывали за рубеж.

Украинская сторона также утверждала, что обладает версиями "Рапир" с радиолокационным прицелами "Рута", которые были разработаны в начале 80-х годов. Но и здесь не обошлось без пропаганды: все это электронное оборудование более чем за три десятка лет хранения в ненадлежащих условиях давно пришло в негодность.

В настоящее время ВСУ пытаются применять в боях такие пушки, но очень в ограниченных масштабах и без особого успеха.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Мста-Б
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