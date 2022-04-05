Летчик рассказал о нетрадиционном применении Су-35 в ходе спецоперации

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы российских истребителей Су-30СМ и Су-35. А потом пилот "тридцать пятого" по имени Клим рассказал об особенностях применения этого самолета в ходе специальной военной операции.

Нюансов тут хватает. Самый главный, пожалуй, состоит в том, что предназначенный для завоевания господства в воздухе истребитель в данной ситуации в основном используется для нанесения авиаударов по наземным объектам ВСУ и националистов. Несмотря на десятки боевых вылетов, Клим и его сослуживцы в бой с украинскими летчиками еще ни разу не вступали. Противник, попав на радары Су-35, предпочитает убраться восвояси. Единственный на памяти Клима случай, который мог обернуться реальной воздушной схваткой, произошел еще в самом начале спецоперации.

"Это был ночной вылет. Тогда пара украинских Су-27 пыталась оказать противодействие нашей ударной группе, - рассказал пилот. - Так как мы находились в воздухе, то быстро их обнаружили и пошли на сближение. Приближаемся к максимальной дальности пуска, берем Су-27 в захват. Срабатывает система оповещения об облучении. Возможно, с земли украинским летчикам подсказали, что дальность у нас эффективная, так как мы шли на сверхзвуке. И противник сразу отвернул".

О нынешней обстановке в воздухе, когда российская авиация полностью господствует в небе, Клим высказался так: заметить сейчас украинский военный самолет на экране своего радара большая редкость. Действительно, в результате прицельных ударов по военным аэродромам противника и эффективных действий наших средств противовоздушной обороны боевой авиации у ВСУ фактически не осталось. Поэтому основной задачей российских истребителей Су-30СМ и Су-35 стали удары по остаткам украинской ПВО. В оперативном районе, где работают Клим и его товарищи, несколько таких комплексов противник прячет в деревенских коровниках и амбарах. За ними и идет охота.

На боевое задание Су-35 уходят со стандартным набором вооружения. По бортам - ракеты класса "воздух-земля" для поражения систем и комплексов ПВО. Есть также ракеты класса "воздух-воздух" для борьбы с самолетами противника. Последними, как уже сказал Ким, российские пилоты в ходе специальной военной операции фактически не пользуются.

Полеты проходят на различных высотах. Нередко в сложных метеоусловиях - все-таки весна, межсезонье. Многоцелевые истребители Су-30СМ идут первыми. Сверхманевренные Су-35 поднимаются в чуть небо позже. Начинается "охота" на вражеские комплексы ПВО. Иногда приходится снижаться до опасного эшелона. Тут есть шанс угодить под ракету переносного зенитного комплекса. Но те же американские "Стингеры" наши ребята научились обходить еще во время командировки в Сирии - у многих истребителей этого авиаполка первые боевые вылеты были именно там.

"В первые дни спецоперации было большое количество обстрелов нашей группы с земли. В среднем в одном полете где-то до 4-х ракет "земля-воздух" по нам пускали, - вспоминает Клим. - С течением времени эта эффективность снижается. Теперь бывает, что вообще не предпринимают никаких попыток противодействия. Но мы все смотрим, анализируем. И принимаем решение, исходя из сложившейся ситуации непосредственно в воздухе".

По выявленным целям летчики работают высокоточным оружием. Но прежде объект атаки вычисляют по излучению от включенной системы ПВО. Авиаракета достаточно быстро ловит этот сигнал и определяет дальность до цели. После захвата следует пуск. "Мы все это делали не один раз. Но от летчика требуется решение непосредственно в воздухе - быстрое, взвешенное и хладнокровное. Если даже противник успевает выключить средства, которыми он облучает, ракета "умная". Она запоминает координаты комплекса ПВО, и далеко отъехать он просто не успевает", - объяснил Клим.

Он также упомянул об особых летных ритуалах, которые наши пилоты переняли еще у фронтовиков. К примеру, перед посадкой в кабину пилот обязательно погладит фюзеляж рукой, скажет истребителю что-нибудь хорошее. Он словно договаривается с машиной: друг друга не подведем. В этом, в общем-то, и заключается главная предпосылка успешного выполнения боевого задания - исправная техника и профессионализм пилота.

Справка "РГ"

Истребитель Су-35 предназначен для завоевания господства в воздухе. Это достигается уничтожением пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов противника управляемыми, в том числе высокоточными ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Они поражаются на большой, средней и малой дальности. Самолет также способен поражать в любых метеоусловиях надводные и наземные цели, наносить удары по объектам вражеской инфраструктуры, прикрытым средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Юрий Гаврилов