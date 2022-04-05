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РИА Новости

Борисов на встрече с Путиным рассказал об уровне выполнения гособоронзаказа

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что уровень выполнения гособоронзаказа в России по итогам 2021 года составил не менее 98% несмотря на беспрецедентные санкции, повлекшие сокращение поставок и рост стоимости материалов, сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник.

"Несмотря на беспрецедентные санкции, повлекшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остаётся безусловным приоритетом для российского ОПК, добавил Юрий Борисов. По результатам прошлого года уровень его выполнения составил не менее 98% и в текущем году идёт с опережением по некоторым показателям", - говорится в сообщении пресс-службы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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