Борисов на встрече с Путиным рассказал об уровне выполнения гособоронзаказа

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что уровень выполнения гособоронзаказа в России по итогам 2021 года составил не менее 98% несмотря на беспрецедентные санкции, повлекшие сокращение поставок и рост стоимости материалов, сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник.

"Несмотря на беспрецедентные санкции, повлекшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остаётся безусловным приоритетом для российского ОПК, добавил Юрий Борисов. По результатам прошлого года уровень его выполнения составил не менее 98% и в текущем году идёт с опережением по некоторым показателям", - говорится в сообщении пресс-службы.