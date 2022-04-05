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РИА Новости

Борисов рассказал о разработках кинетического вооружения

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Среди качественно нового в российской госпрограмме вооружений (ГПВ) будут оружие направленной энергии, кинетическое оружие, роботизированные комплексы, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Борисов сообщил президенту о том, что работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства.

"Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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