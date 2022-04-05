Борисов рассказал о разработках кинетического вооружения

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Среди качественно нового в российской госпрограмме вооружений (ГПВ) будут оружие направленной энергии, кинетическое оружие, роботизированные комплексы, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Борисов сообщил президенту о том, что работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства.

"Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы", - говорится в сообщении.