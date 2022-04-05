Вице-премьер Борисов рассказал о новой госпрограмме вооружений

Вице-премьер Борисов: Россия планирует создавать нетрадиционные виды вооружения

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Согласно новой государственной программе вооружений (ГПВ), Россия нацелится на создание нетрадиционных видов оружия. Об этом вице-премьер Юрий Борисов заявил на встрече с Владимиром Путиным, выдержки из которой привела пресс-служба Кремля.

"Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы", — говорится в сообщении.

Борисов также добавил, что правительство на системной основе ведет работу по ускорению темпов и объемов импортозамещения с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей.