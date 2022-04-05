ВМС США официально приняли на вооружение АПЛ (SSN-791) "Делавэр" класса "Вирджиния"

ЦАМТО, 4 апреля. В Уилмингтоне (шт.Делавэр) 2 апреля в присутствии президента США Джо Байдена состоялась официальная церемония принятия на вооружение американского флота атомной подводной лодки (SSN-791) "Делавэр" класса "Вирджиния".

Фактически эта церемония стала всего лишь протокольным мероприятием, необходимым для поддержания рейтинга главы государства. Формально АПЛ "Делавэр" была принята 4 апреля 2020 года в административном порядке из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Как сообщал ЦАМТО, строительство (SSN-791) "Делавэр" началась на предприятии HII Newport News Shipbuilding в Ньюпорт-Ньюс (шт.Вирджиния) в сентябре 2013 года. Закладка киля состоялась 30 апреля 2016 года, церемония крещения была проведена 20 октября 2018 года, а спуск на воду прошел в декабре 2018 года. 25 октября 2019 года подлодка была передана ВМС США и вошла в боевой состав 4 апреля 2020 года. "Делавэр" является последней АПЛ класса " Вирджиния" версии "Блок.3".

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы, доставки к месту проведения операций небольших групп ССО, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", асимметричных боевых действий, ведения наблюдения и разведки, установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 30 АПЛ серии "Вирджиния" (на текущий момент заказано уже 38 подлодок серии). Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 в варианте "Блок.5", пять лодок в варианте "Блок.6" и пять в варианте "Блок.7".

К настоящему времени ВМС США приняты на вооружение 20 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792), "Орегон" (SSN-793), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789) и "Делавэр" (SSN-791), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

14 марта 2022 года Huntington Ingalls Industries передала командованию ВМС США АПЛ SSN-794 "Монтана" класса "Вирджиния". "Монтана" – третья подводная лодка варианта "Блок.4".