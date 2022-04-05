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ЦАМТО

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создает уникальную систему мониторинга полетов БЛА

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Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

ЦАМТО, 4 апреля. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" совместно с правительством Санкт-Петербурга и предприятиями кооперации создает уникальную систему мониторинга полетов БЛА.

Первый в России совместный проект объединит развернутую и функционирующую в Санкт-Петербурге систему мониторинга полетов пилотируемых и беспилотных воздушных судов (БВС) с городскими сервисами, а также с разрабатываемой цифровой платформой для подачи заявок и получения разрешений на полеты.

ПАО "НПО "Алмаз" (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") совместно с ООО "Флай Дрон" (входит в Госкорпорацию "Ростех") подписали соглашение с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга и Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга о реализации пилотного проекта, направленного на создание инфраструктуры, обеспечивающей полеты БВС. Проект включает в себя возможность отработки и тестирования носителей, компонентов, технологий и инфраструктуры для полетов беспилотных воздушных судов над Санкт-Петербургом. Реализация данного проекта позволит пользователям "беспилотников" осуществлять легально согласованные и наблюдаемые полеты, а городским властям – в автоматическом режиме верифицировать каждого пользователя воздушного пространства.

Действующая наземная инфраструктура мониторинга полетов над Санкт-Петербургом обеспечена ПАО "НПО Алмаз" и состоит из программно-аппаратного комплекса центрального диспетчерского пункта системы мониторинга, многопозиционной системы наблюдения и радиолокационно-оптического комплекса.

Система построена на совмещении преимуществ основных технологий наблюдения за использованием воздушного пространства: первичной радиолокации, многопозиционного наблюдения и автоматического зависимого наблюдения (вещания). Данный подход позволяет обнаруживать и наблюдать все типы воздушных объектов, в том числе и не оборудованных ответчиками. Поступающая информация автоматически обрабатывается и отождествляется в центральном диспетчерском пункте системы мониторинга.

Инновационная система мониторинга полетов над мегаполисом разработана с целью повышения безопасности использования воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Она позволяет осуществлять непрерывный автоматизированный мониторинг полетов воздушных судов, фиксировать нарушения/отклонения от действующих требований по использованию воздушного пространства.

Система имеет масштабируемую архитектуру и способна обеспечивать устойчивое обнаружение и сопровождение воздушных объектов на высотах до полутора тысяч метров.

Существующую систему мониторинга к лету 2022 года предполагается дополнить пилотной версией цифровой платформы, разрабатываемой компанией "Флай Дрон" и позволяющей внешним пилотам подавать электронный запрос на совершение полета, а также иметь весь необходимый функционал современных цифровых технологий для рассмотрения подобных запросов. Кроме того, новая цифровая платформа предоставит возможность владельцам дронов не просто совершать "хобби-полеты", а предложить себя в качестве аутентифицированного Госуслугами исполнителя авиационных работ по размещенным в системе заказам с возможностью защищенных расчетов. Также данный сервис позволит не только мотивировать рост дисциплинированности нынешних, увлеченных небом пилотов дронов, но и сформирует важный и необходимый рынок профессиональных услуг с использованием БВС.

Цифровая платформа будет включать создание персонифицированных онлайн-сервисов, обеспечивающих быструю регистрацию пользователя, формирование в картографическом сервисе запроса на полет БВС, автоматическое определение инстанции для согласования полета исходя из геопозиции пользователя, а также страхование гражданской ответственности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации. Авторизация в системе будет происходить через портал Госуслуг. Заявку на полет можно будет сформировать с помощью удобного пользовательского интерфейса. Результаты рассмотрения заявок на выдачу разрешений на полеты будут поступать от Комитета по транспорту Санкт-Петербурга в автоматизированном виде.

Благодаря проекту будет реализована комфортная среда для выполнения полетов беспилотников в Санкт-Петербурге. Кроме того, полагаем, что проект будет представлять высококонкурентный международный продукт, успешно продаваемый на внешнем рынке.

На сегодняшний день использование БВС в России и мире чаще всего применяется для осуществления аэрофотосъемки в целях мониторинга, выполнения замеров, 3D-моделирования рельефа и сооружений. В ближайшей перспективе дроны могут активно использоваться для срочной доставки грузов, одиночных адресных посылок весом до 10 кг. Подобная доставка особо актуальна для регионов с ограниченной транспортной инфраструктурой. Расчетное преимущество доставки грузов БВС по сравнению с наземным транспортом составит 37% по себестоимости и 60% по времени. Однако в связи с отсутствием интеграции БВС в единое воздушное пространство эксплуатация дронов пока затруднена. Создание пилотной зоны для обеспечения выполнения полетов дронов в небе над Санкт-Петербургом может заложить основу для расширения легального использования беспилотной авиации в воздушном пространстве Российской Федерации.

В рамках запланированного на ноябрь 2022 года форума "Транспорт России" на площадке в Гостином Дворе (г.Москва) планируется продемонстрировать пилотную версию системы мониторинга, цитирует AviaPort.Ru пресс-релиз АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

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Страны
Россия
Компании
Алмаз Расплетина
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
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