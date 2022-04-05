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Подготовлено новое сообщение для контакта с инопланетянами

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Международная группа ученых подготовила новое сообщение, предназначенное для установления контакта с космическими цивилизациями и сообщающее точное положение человечества в Млечном Пути. Об этом сообщает издание Scientific American.

Исследователи предлагают отправить свое сообщение либо с массива телескопов Аллена в северной Калифорнии, либо со сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST) в Китае. Однако для этого необходимо оснастить любой из телескопов оборудованием, предназначенным для передачи сообщения.

Если ученые получат возможность передать свое сообщение, то, как было подсчитано, лучше всего это сделать в марте или октябре, когда Земля находится под углом 90 градусов между Солнцем и его целью в центре Млечного Пути. Это увеличило бы вероятность того, что послание не потеряется в фоновом шуме Солнца.

В этом сообщении использовался специальный растровый «алфавит», созданный физиками Иваном Дутилем и Стефаном Дюма в качестве протоинопланетного языка, устойчивого к ошибкам передачи. Он предназначен для того, чтобы представить десятеричную систему счисления и основы математики. С помощью спин-флип-перехода атома водорода (перехода электрона между двумя сверхтонкими энергетическими уровнями основного состояния атома) исследователи смогли раскрыть структуру ДНК, общие элементы периодической системы, расположение Земли и другую информацию.

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Страны
Китай
США
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