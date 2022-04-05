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Российская газета

Украинские БТР-4 разбирают на части в Харьковской области

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Источник изображения: rg.ru

Не всю захваченную в ходе освобождения Донбасса технику удается поставить на ход.



В Сети появились снимки трофейных украинских БТР-4 "Буцефал". Умельцы активно начали раскомплектацию бронетехники.

Как сообщается, бойцы ВСУ вывели некоторые машины из строя. Поэтому с неисправных БТР-4 демонтируют оборудование, в том числе радиостанции.

Один из "Буцефалов" украинский экипаж бросил у населенного пункта Липцы, а сам сбежал. Автор канала "Дневник связиста" описывает судьбу этой машины так: "Весело драпая от границы, экипаж бодро запорол автоматическую коробку передач и дал по тапкам". С трофейного БТР сняли аккумуляторные батареи, навигатор, антенны и другое оборудование.

БТР-4 "Буцефал" - украинский бронетранспортер. Разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения. БТР-4 имеет три отделения - управления, моторно-трансмиссионное, боевое и десантное. Вооружен автоматическими пушками. Экипаж - три человека плюс семь десантников.






Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БТР-4
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