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ЦАМТО

Морской авиации Тихоокеанского флота исполнилось 90 лет со дня основания

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Вертолет Ка-29
Один из шести прибывших в состав морской авиации Тихоокеанского флота вертолетов Ка-29 (бортовой номер "91 желтый"), прошедших капитально-восстановительный ремонт на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП).
Источник изображения: Vadim Vadimlvv / vk.com/primvl

ЦАМТО, 4 апреля. Морская авиация Тихоокеанского флота (МА ТОФ) 4 апреля отмечает юбилей – 90 лет со дня основания.

В 1932 году согласно "Плана проведения особых мероприятий по формированию Морских сил Дальнего Востока" был сформирован 68-й отдельный речной гидроавиаотряд Сибирского округа в Хабаровске. Первое боевое крещение авиация ТОФ получила в августе 1938 года во время ожесточенных боев у озера Хасан. В годы Великой Отечественной войны авиаторы-тихоокеанцы совершили более 4700 боевых вылетов.

За мужество, отвагу и боевые заслуги восемь частей были преобразованы в гвардейские, две дивизии и три полка удостоены почетных наименований. Пятнадцати авиаторам было присвоено звание Героя Советского Союза, тысячи удостоены боевых орденов и медалей.

Сейчас Морская авиация Тихоокеанского флота состоит из истребительной, противолодочной, транспортной и специальной авиации и базируется на аэродромах в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях. Ежегодно в подразделения МА ТОФ прибывают лейтенанты из летных училищ Российской Федерации. Ежедневно летчики Морской авиации флота выполняют задачи по поисково-спасательному обеспечению деятельности сил флота, десантированию подразделений морской пехоты и специальных групп, ведению воздушной разведки в интересах сил флота, обеспечению испытаний новейших образцов вооружения и военной техники и осуществляют воздушную перевозку личного состава.

Кроме того, экипажи Морской авиации отрабатывают учебно-боевые задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, а также практическое бомбометание и стрельбы по воздушным, морским и наземным целям.

В 2021 году в рамках оперативного учения с группировкой кораблей в дальней морской зоне в центральной части Тихого океана более 35 самолетов и вертолетов МА ТОФ были задействованы в выполнении почти всех видов задач по предназначению, поставленных на учении.

Летчики Морской авиации ТОФ совершают полеты от Чукотки до островов Курильской гряды и Алеутского архипелага.

В настоящее время на вооружении МА ТОФ состоят противолодочные самолеты Ту-142М3, Ил-38 и Ил-38Н, сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители Су-30СМ, палубные вертолеты Ка-27 различных модификаций, а также Ил-12, Ан-26 и другая авиационная техника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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