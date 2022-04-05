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ЦАМТО

Автомобильные цистерны АЦ-14 на шасси автомобиля "КамАЗ" поступили в ЦВО

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Автозаправщик КамАЗ-63501
Автозаправщик КамАЗ-63501.
Источник изображения: ТК «Звезда»

ЦАМТО, 4 апреля. В подразделения материально-технического обеспечения (МТО) танкового соединения ЦВО, дислоцированного в Челябинской области, поступили около 10 автомобильных цистерн АЦ-14-63501 на четырехосном шасси автомобиля "КамАЗ".

Данные машины предназначены для транспортирования и кратковременного хранения горючего. Кроме того, возможности автомобиля позволяют осуществлять заправку военной техники через четыре точки заправки с общей производительностью 600 литров в минуту. Объем цистерны составляет 14 куб.м.

Применение подразделениями МТО автоцистерн АЦ-14 позволяет заправить до 10 ед. техники одновременно, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
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