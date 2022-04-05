Коллапс украинской оборонной промышленности и топливного сектора: статистика уничтоженных военных заводов и НПЗ Украины с 24 февраля

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После распада Советского Союза независимая Украина сохранила контроль над всеми советскими предприятиями военно-промышленного комплекса, располагавшимися на территории УССР. За тридцать постсоветских лет политика украинских лидеров и невероятно высокий уровень коррупции привели к остановке и прекращению существования многих предприятий «оборонки», остававшихся украинскому государству в наследство от советской эпохи.

Но некоторые предприятия ВПК остались, а в последние годы, из-за воинственного настроя Киева, даже были реанимированы и продолжали выпускать оружие и военную технику. Естественно, что после начала специальной военной операции России на Украине они стали одной из целей поражения для российских Воздушно-космических сил и ракетных формирований.

Какие предприятия ВПК уничтожили на Украине с 24 февраля

6 марта министерство обороны РФ в лице своего официального представителя генерал-майора Игоря Конашенкова предупредило Украину: все предприятия военно-промышленного комплекса и военные склады страны будут уничтожаться. На самом деле, удары по предприятиям ВПК имели место и раньше: чтобы снизить боевой потенциал вооруженных сил Украины, в первую очередь необходимо было уничтожить их материально-техническую и производственную базу. Несколько дней назад фактически полное уничтожение украинского военпрома был вынужден признать и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Украинская военная промышленность перешла в состояние коллапса, что приводит к потере минимум 10% ВВП страны.

Так, с начала марта 2022 г. Россия нанесла целый ряд авиа- и ракетных ударов по стратегически важным промышленным объектам в Харьковской области. В частности, был нанесен удар по Харьковскому приборостроительному заводу имени Шевченко, который производит военную электронику. Удару с воздуха подвергся и Харьковский бронетанковый завод, на котором производят и ремонтируют танки. Сейчас часть его цехов повреждена и работать в прежнем ритме уже не может. Удар российскими ракетами был нанесен и по Харьковскому авиационному заводу, который в последнее время специализировался на производстве ракет для нужд ВСУ. Также ракетному обстрелу подвергся Харьковский турбогенераторный завод, где в последнее время выпускали бронетранспортеры для украинской армии и национальной гвардии.

Житомирский бронетанковый завод также подвергся ракетным обстрелам, теперь его цеха не смогут работать без предварительного проведения ремонтных работ. Удар ракетами «Калибр» был нанесен по цеху Нежинского ремонтного завода, на котором ремонтируется вышедшая из строя украинская военная техника.

В Мариуполе фактически уничтожена местная сталелитейная промышленность. Ведь предприятия города давали до 30-40% украинского металлургического экспорта. Также сталь шла на создание военной техники для украинских вооружённых формирований.

В Киеве серьезнейшие повреждения получил завод «Антонов», долгое время бывший одним из ключевых предприятий украинской авиационной промышленности. Львовский государственный авиационно-ремонтный завод был уничтожен в результате пусков российских ракет из акватории Черного моря. Как минимум в ближайшей перспективе он не сможет выполнять задачи по ремонту авиационной техники для нужд ВСУ.

Удары по аэродромам в Полтаве и Днепропетровске (Днепре) предположительно могли уничтожить инфраструктуру, созданную украинскими военными для обслуживания и оперативного ремонта вертолетов, которые все еще используются украинской армией для решения тактических задач.

Какие нефтеперерабатывающие заводы Украины подверглись ударам. Статистика

После того, как украинская авиация совершила провокацию против нефтехранилища в Белгороде, российские Воздушно-космические силы вплотную занялись украинскими нефтеперерабатывающими заводами. В условиях боевых действий значение нефтеперерабатывающей промышленности сложно переоценить, поскольку от ее исправного функционирования зависит снабжение войск топливом и горюче-смазочными материалами. Теперь у ВСУ с ГСМ будут большие проблемы.

Первым обстрелам подвергся Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. Он принадлежал миллиардеру Игорю Коломойскому, известному своей провокационной ролью еще со времен Евромайдана. В результате ракетного удара российской армии были уничтожены топливные хранилища Кременчугского НПЗ. А это крупнейшее предприятие нефтепереработки на Украине. При этом он перерабатывал не более 8 тыс. тонн нефти в сутки, что составляло не более 14% его общей мощности.

Завод Коломойского, кстати, был последним полноценно работающим нефтеперерабатывающим заводом Украины. Расположенные на территории страны Лисичанский, Херсонский, Дрогобычский, Одесский и Надворнянский нефтеперерабатывающие заводы, по сообщениям российской прессы, являются либо недействующими или ограниченно действующими. Тем не менее, по Одесскому НПЗ также был нанесен ракетный удар, поскольку инфраструктура данного предприятия также может быть задействована в снабжении топливом украинских вооруженных сил. Из топливных хранилищ Одесского НПЗ осуществлялся трафик топлива для нужд ВСУ и нацбатов на юге Украины.

По мнению аналитиков, удары по Кременчугскому НПЗ в перспективе приближают ситуацию т.н. «топливного голода», с которым рано или поздно столкнется украинская армия, не имея возможности заправлять свою военную технику.

Масштабные удары по военной и нефтеперерабатывающей промышленности Украины значительно ухудшают положение украинской армии. Ведь у западных государств, даже учитывая текущие активные поставки вооружений и боеприпасов, не будет возможностей снабжать топливом Украину бесконечно, как и оперативно организовывать ремонт пострадавшей в боях военной техники.

Даже если Украина останется независимым государством, ей придется потратить многие годы, если не десятилетия, и огромные деньги на восстановление индустриальной мощи, которая создавалась в бытность УССР частью советского государства. Такой вариант демилитаризации и декоммунизации...