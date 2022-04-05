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Российская газета

Гранатометы и ПТРК из четырех стран стали трофеями в Изюме

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Источник изображения: rg.ru


В Сети продемонстрировали фото очередных трофеев из украинского города Изюма. Это вооружение западного производства.

Среди них шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета NLAW. Применяется для борьбы с бронетехникой и полевыми укреплениями. Здесь же немецкий ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3, шведский одноразовый противотанковый реактивный гранатомет AT4, чешский гранатомет RPG-75.

Показали также монокуляр Bushnell 16x 52, бинокль LEIDORY 25x50, противошумные наушники 3M Peltor.

Все эти трофеи в скором времени поступят на вооружение Луганской и Донецкой народных республик.


Светлана Цыганкова

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