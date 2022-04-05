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Российская газета

"Можайск" и "Якутск" планируют спустить на воду в ближайшие два года

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Источник изображения: Адмиралтейские верфи

Дизель-электрические подводные лодки "Можайск" и "Якутск" предполагают спустить на воду в 2023 и 2024 годах. Они будут служить на Тихоокеанском флоте и войдут в серию из шести построенных специально для него подлодок.

На пятой субмарине "Можайск" уже проводят подготовку к стыковке блок-модулей, а на шестой - "Якутск" ведут работы по формированию корпусных конструкций, сообщила газета "Красная звезда".

"РГ" писала о том, что в конце марта в Петербурге спустили на воду большую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Уфа". Это четвертая субмарина серии, заложенная в ноябре 2019 года. Степень ее готовности составляет практически 90 процентов. После постановки подлодки к причальной стенке начнутся швартовные испытания.

Всего Тихоокеанский флот получит шесть подводных лодок проекта 636.3. Первая субмарина - "Петропавловск-Камчатский" уже служит на флоте с 2019 года, "Волхов" передали в октябре 2020-го, "Магадан" - в октябре 2021 года.


Светлана Цыганкова

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Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ТОФ
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