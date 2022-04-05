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Российская газета

Российский сапер рассказал о запрещенных боеприпасах ВСУ

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Источник изображения: Алексей Майшев/РИА Новости

Армия Украины применяет запрещенные кассетные боеприпасы. Несработавшие снаряды системы залпового огня "Ураган" находят и уничтожают российские саперы, проводящие сплошное разминирование в Сумской области.

От работы артиллерии ВСУ здесь пострадало множество зданий: школы, детские сады, администрации, другая гражданская инфраструктура, - пишет "Красная звезда".

- К сожалению, вооруженные силы Украины, несмотря на запрет, применяют кассетные боеприпасы. Этот доставляется РСЗО "Ураган" и наносит поражение за счет уже готовых осколков, - рассказал командир взвода разграждения Владимир. - Хотелось бы отметить, что у боеприпаса сработал взрыватель и не сработал основной заряд. Возможно, боеприпас был ненадлежащего качества или долго находился на хранении.

Неразорвавшиеся снаряды и ракеты свозят на специальную площадку и уничтожают. А в ЛНР большую помощь саперам оказывает инженерный робот "Уран-6" - неутомимо, как маленький трактор, он перемалывает поля на освобожденных территориях. К месту работы робота доставляют на КамАЗе с лифтом.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Уран-6
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