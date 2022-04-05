Войти
Lenta.ru

Рогозин опубликовал российский снимок штаб-квартиры «главной угрозы всему миру»

823
0
0
Cнимок штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Cнимок штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: t.me/rogozin_do

Генеральный директор Рогозин опубликовал в Telegram-канале сделанный российским космическим аппаратом «Ресурс-П» снимок штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Публикация фотографии приурочена ко дню образования альянса, который глава госкорпорации назвал «главной угрозой всему миру, пережившему Вторую мировую войну».

«Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно [генеральный секректаль альянса Йенс] Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата "Роскосмоса". Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду», — подписал снимок гендиректор.

При этом Рогозин отказался публиковать «более актуальные снимки», например, «арсенал под Делятиным или уничтоженные стоянки авиационной техники и выведенные из строя аэродромы» на Украине, как его попросили читатели.

«К сожалению, не могу. Все данные с районов проведения специальной военной операции передаются в режиме реального времени нашим военным. И больше никому», — заверил глава госкорпорации.

В январе генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что российский дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №1 завершил свою миссию, проработав на 3,5 года дольше запланированного срока. Руководитель напомнил, что в настоящее время на околоземной орбите находится «Ресурс-П» №3.

В январе 2019 года Баранов заявил, что спутники «Ресурс-П» №2 и №3 не работают из-за отказа электроники. «Во-первых, причина техническая, она в целом установлена, но до конца юридически эти вещи еще не оформлены, поэтому пока это не выносится в медийное поле. Причины по отказам — они, если говорить, так сказать, общим языком, в отказе электронной компонентной базы», — сказал глава РКЦ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Роскосмос
Проекты
NATO
Похожие новости
24.03.2022
Рогозин заявил, что Украина с весны 2014 года получает спутниковые снимки от стран НАТО
12.08.2021
The Sun (Великобритания): Россия предупреждает блок НАТО, что тот своими учениями провоцирует конфликт в Черном море
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
26.06.2017
Влияние суперсилы Леонова на внешнюю политику США в отношении России
11.01.2016
Армия и оборонная промышленность-2015: не только Сирия
11.06.2014
Нейтралитетом по бюджету
30.06.2011
Украина достойно представила на Ле Бурже собственный авиакосмический потенциал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 18:50
  • 21993
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.04 17:18
  • 4
Британский премьер будет убеждать Германию в необходимости усиления давления на Россию - СМИ
  • 05.04 17:07
  • 4
Коллапс украинской оборонной промышленности и топливного сектора: статистика уничтоженных военных заводов и НПЗ Украины с 24 февраля
  • 05.04 17:03
  • 55
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 05.04 16:40
  • 9
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 05.04 13:42
  • 1
Китай будет поддерживать Россию. Но по-тихому
  • 05.04 13:00
  • 25
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 05.04 09:02
  • 53
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 05.04 08:46
  • 4
"Нам будет что показать". Эксперт о создании в РФ качественно нового оружия
  • 04.04 15:20
  • 1
Неприемлемый ущерб
  • 04.04 12:56
  • 106
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 04.04 11:12
  • 1
Единственный в мире танк "Объект 279" поставили на ход
  • 04.04 11:11
  • 2
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 04.04 10:36
  • 3
Макрон намерен вместе с ЕС бороться против "возращения империй"
  • 04.04 10:34
  • 4
Руководители бюджетных учреждений, обвиняющие РФ, должны покинуть свои должности - Володин