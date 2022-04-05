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Интерфакс-АВН

Расчеты ПВО в Арктической зоне провели тренировку по поиску авиации условного противника

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ЗРС С-300В4 Восточного военного округа на Курильских островах
ЗРС С-300В4 Восточного военного округа на Курильских островах.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Владивосток. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц техники радиотехнических войск и связи задействовали в комплексной тренировке по обнаружению воздушных целей в Арктической зоне, сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.

"С отдельными радиолокационными подразделениями противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированными на острове Врангеля и мысе Шмидта, проведена комплексная тренировка по поиску, обнаружению и распознаванию одиночных и групповых воздушных целей", - говорится в сообщении.

В ходе разведки воздушного пространства подразделения радиолокационных комплексов обнаружили неопознанные летательные аппараты, провели их распознавание и сопровождение.

"Цели имитировали авиацию условного противника. Также личный состав пунктов управления отработал задачи по оперативной передаче информации об учебных воздушных целях на командные пункты управления", - говорится в пресс-релизе.

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