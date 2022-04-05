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Интерфакс-АВН

Командующий ЦВО заявил о существенном снижении боевого потенциала противника на Украине

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Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные успешно решают поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине, заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

"Вы успешно решали все поставленные задачи, вы проявили мужество, отвагу, смелость, огневую выучку, которая позволила существенно снизить боевой потенциал противника", - сказал Лапин в ходе церемонии награждения военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе операции на Украине.

Видеокадры награждения опубликованы в понедельник министерством обороны РФ. Военнослужащие получили медали "За отвагу", "Суворова" и "Жукова", отметили в ведомстве.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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